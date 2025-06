Juan Pedro Aleart habló de los "ñoquis del Garrahan" y le llovieron críticas como respuesta

“No hay que callarse. Hay que decirlo. En serio se puede defender un corte a los medicamentos oncólogicos? A las prestaciones a la discapacidad? Ahora se ataca un hospital que para cientos de miles de niños es sinónimo de supervivencia?”

“Tiren con cualquier mentira, no me importa, basta de estar acostumbrados a los cobardes y repetidores del odio. Luchamos mucho para que esta ciudad empiece a recuperar la paz”, agregó quien compitió contra Aleart en la elección a convencional por el departamento Rosario.

Para mi no hay mucho que pensar: uno no puede quedarse callado ante la desinformación malintencionada

Hay cosas que son falsas, directamente. Lo vimos en la campaña para convencional, lo vemos todos los días.



Hay cosas que son falsas, directamente. Lo vimos en la campaña para convencional, lo vemos todos los días.

“Me banco la desinformación, entiendo hoy es moneda corriente, me banqué una campaña sucia, pero mentir con la salud de los chicos, me da asco, y no puedo más que intervenir con la verdad”, sostuvo al citar a la secretaria de Salud Pública de Rosario, Soledad Rodríguez, quien explicó argumentó contra Aleart en un hilo de X.

"Hablar de “ñoquis” en el Garrahan es desconocer uno de los tesoros más valiosos de la Salud Pública argentina. El Garrahan no solo es un hospital: es un faro nacional e internacional en salud infantil", sostuvo la secretaria municipal. "Defender un ajuste así es inhumano. Nadie debería estar en contra de invertir en salud. Es todo lo que desde nuestra gestión nunca vamos a dejar que suceda en Rosario".

Este hilo es de lectura imprescindible y demuestra que para opinar hay que saber de lo que se habla. En Rosario, siempre vamos a estar del lado de la salud pública — Carolina Labayru (@CaroLabayru) June 2, 2025

El candidato a concejal Roberto Sukerman fue otro que cargó contra Aleart. “Milei rompe todo. Es el gobierno más cruel desde la dictadura. Contra los trabajadores, jubilados, mujeres, infancias, personas con discapacidad y cualquier persona vulnerable. Su representante en Rosario es este siniestro personaje. Desde Rosario digamos basta!”, tuiteó.