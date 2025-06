Condena de tres años de prisión condicional para la ex pareja de Lisandro "Licha" Contreras

Tras la caída de Licha Contreras su ex pareja aceptó una condena como miembro de asociación ilícita.

La Justicia provincial homologó un procedimiento abreviado mediante el cual una mujer de 31 años acordó la condena a tres años de prisión condicional como miembro de una asociación ilícita. Se trata de Ornella Dipietri, ex pareja del recluso Lisandro "Licha" Contreras , sindicado como jefe de la banda criminal investigada a partir del asesinato del ex líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte.

Dipietri había sido imputada en diciembre pasado, tras la caída de su ex pareja. Licha Contreras había sido mencionado tras el asesinato de Pillín y luego fue detenido en un country de lujo de Buenos Aires. La Justicia lo imputó como líder de una organización también integrada por un policía.

Prisión condicional

El sábado pasado, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza Silvia Castelli homologó el procedimiento abreviado presentado por la fiscal Pairola. Dipietri aceptó así los delitos atribuidos como miembro de una asociación ilícita desde la cual fue organizadora de juego de azar ilegal.

De esa manera, se confirmó la condena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Además se le impuso una serie de reglas de conducta y el decomiso de un auto Volkswagen Nivus que estaba a nombre de la mujer ahora condenada.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

La fiscal consideró que Dipietri formó parte del grupo liderado por Contreras vinculado a "apuestas, juegos clandestinos, estafas a través de ventas de terrenos, creación de sociedades fantasmas, inversiones en monedas virtuales del producido de estas actividades y otras actividades ilícitas".

En particular, a Dipietri se le atribuyó "estar vinculada a los juegos de apuestas clandestinas mediante plataformas virtuales, quien actúa como intermediaria con los usuarios de los casinos virtuales". "Es quien además colabora para dar visos de legalidad a las ganancias ilícitas de la asociación, suscribiendo a su nombre contratos de alquiler o participando de las sociedades", indicó la fiscal.

La banda de Licha Contreras

Sobre Lisandro Contreras hubo investigadores policiales y judiciales que tenían conocimiento de su vínculo con el crimen organizado al menos desde mediados de 2023, según se supo en la audiencia imputativa de diciembre pasado. Sin embargo no fue aprehendido hasta que su nombre comenzó a trascender públicamente cuando lo mencionaron en la investigación por el homicidio de Andrés "Pillín" Bracamonte, aunque por el momento no hay ningún elemento que lo conecte con ese hecho.

>> Leer más: Dos policías presos por colaborar con la violenta organización "La Mafilia"

Pairola imputó a Contreras como jefe de una asociación ilícita en la cual compartía ese rol con otros hombres que están presos. Se trata de Leandro Vilches, Rodolfo Masini y Pablo Nicolás Camino, un grupo de reclusos de la cárcel federal de Rawson que estuvieron ligados a Los Monos, pero que en 2023 se enfrentaron con otra facción de la banda. Así lograron desprenderse de esa estructura superior y consolidarse como una organización en sí misma autodenomina "La Mafilia".

Según expuso Pairola en audiencia, la organización en general se dedicó a distintos delitos relacionados con el dominio territorial para la venta de drogas, cobro de alquileres de inmuebles usurpados y hechos violentos para sostener esas estructuras. En ese marco, situó como jefes de distintas facciones a los tres presos en Rawson: el ya imputado Leandro "Gordo" Vilches, Pablo Nicolás Camino y Rodolfo "Eri" Masini. Los últimos dos no presenciaron la audiencia este viernes porque sus abogados reclamaron que no habían sido notificados a tiempo. En el caso particular de Contreras se destacó que lideró una facción que también se dedicó al juego y apuestas clandestinas, sociedades fantasmas y maniobras con criptomonedas.