"Les dije a Orsi y Gómez que iban a dirigir en primera y mirá lo que terminaron consiguiendo"

—¿Cómo fue que les diste una oportunidad?

—Siempre tuve un montón de chicos trabajando conmigo. Fui muy abierto a lo largo de mi carrera. El Negro (Gómez) jugaba en Fénix y el equipo descendió a la D. Yo ya había estado antes en Fénix, con el Beto Acosta (ex delantero de San Lorenzo y Unión) de mánager, e hicimos una gran campaña, terminando segundos. El Negro había firmado contrato como profesional y no podía jugar en la D (solo es para aficionados). Hablé con él y le dije que se buscara equipo. No tenía ayudante y un día fui a hablar con él para saber qué pensaba hacer. Me comentó que estaba buscando equipo y que tenía pocas ofertas. Entonces lo consulté si no quería dejar el fútbol y venir a trabajar conmigo. “¿Y usted haría eso por mí?”, preguntó. “Seguro, como no”, respondí. Hablé con César (Mansilla, mánager del club) y luego el Negro arregló su plata. Así empezamos a trabajar con el Negro, un pibe buenísimo, humilde, sano, con ganas de aprender, muy trabajador, estudioso del fútbol. Me encontré con un compañero bárbaro.

—¿Y la llegada de Orsi?

—Orsi dirigía Pilar Fútbol Club, un equipo que tenía César (Mansilla) en la liga de Escobar. Todas las mañanas venía a nuestras prácticas. Lloviera o no, con frío, llegaba, se sentaba en la tribuna y se quedaba mirando. Hasta que un día lo llamo y le digo: “Pela, ¿por que no venís a trabajar con nosotros y hacés las dos cosas?, ¿cómo vas a estar en la tribuna? Vení acá y nos das una mano”. Se incorporó, trabajamos los tres juntos y nos fue muy bien. Ese campeonato lo ganamos. Después, tuvo problemas, me fui y siguieron ellos.

—¿Cuál fue la tarea de cada uno de ellos en el cuerpo técnico?

—El Negro había sido defensor y se ocupaba más del trabajo con la defensa. Preguntaba todo. Tenía unas ganas bárbaras de aprender y de trabajar. Hicimos un trabajo unipersonal, por puestos, y él se ocupaba de los defensores, mientras que yo de los volantes y delanteros. El Pela era el encargado de los videos. Sabía cómo manejar todo eso. Y estaba dispuesto a ayudar en todo lo que podía sumar. Armamos un lindo grupo. Aparte, voy a hablar del lado humano. Los dos son excelentes personas. Esto fue primordial para la convivencia. Porque a veces hay problemas con algunos que disputan con el que tienen al lado por querer tener más. Pero no, estos eran chicos no eran así. Mostraban muchas ganas de querer laburar. Este domingo para mí fue una emoción escuchar al Negro que decía que es la primera vuelta olímpica sin la madre. Nosotros dimos la vuelta olímpica en Ituzaingó y ella vivía. En ese momento, para el Negro fue hermoso que la madre lo viera dar la vuelta olímpica. Fueron dos años muy lindos los que pasé con el Negro y el Pela.

La predicción sobre los técnicos de Platense

—Cuando fueron campeones con Fénix declaraste que Sergio Gómez sería un entrenador de lujo, ¿fue una intuición?

—Siempre se lo dije. Recuerdo que se lo comenté una mañana soleada. Hasta no me olvido el arco en donde estábamos hablando. Le dije: “El Pela y vos van a dirigir primera”. No me olvido más. Fue por una cuestión de cariño. Porque, de donde salimos nosotros, es muy difícil trascender. Y mirá lo que terminaron logrando. Realizaron campañas bárbaras en los clubes donde estuvieron y ahora esto de Platense. Estoy muy orgulloso de los dos.

—¿La historia de ambos, siendo que surgieron del ascenso, es lo que tanto genera atracción?

—Sí, más tratándose de ellos. Escuchás al Negro y te das cuenta de su humildad. En las charlas técnicas decíamos que para ser campeones hay que tener hambre de gloria. Vos podés contar con el mejor equipo, pero si no hay un buen grupo y con hambre, es muy difícil. Y el Negro te motivaba hablando de eso. Decía que no cualquiera salía campeón y que las oportunidades no había que desaprovecharlas. Que siempre se podía dar un poco más. Algo en lo que insistíamos era que al fútbol se podía jugar en cualquier cancha. Siempre lo intentábamos. El Negro decía que conmigo había aprendido que al fútbol se podía jugar en el ascenso, aunque fuese difícil, porque los pisos eran horribles.

—En esos momentos, ¿imaginabas que podían seguir trabajando como una dupla?

—Sí, porque hicieron un lazo muy lindo. Entre los tres nos llevábamos muy bien. No había discusiones. Charlábamos todos. Es una dupla muy buena. Están muy bien preparados. Y como dije, tuvieron hambre. Espero que sigan y que les vaya mejor todavía.

El juego de Platense, base de una planificación

—¿El juego de Platense transmite el pensamiento de ambos?

—Sí. Quizás insisto mucho en esto. Son técnicos muy trabajadores y la virtud que tienen es saber que están en Platense y que deben jugar contra monstruos, como River, Racing, San Lorenzo. El trabajo que hicieron quedó en claro en que los doblegaron tácticamente. En ningún momento los tres grandes fueron superiores. Platense jugó en mitad de cancha, en donde ellos quisieran que se desarrolle el partido. Es un equipo bien preparado, que no le dejó la circulación al rival. No es que se mete atrás, defiende y juega de contraataque. Está planificado. No es casualidad.

—¿Seguiste en contacto con ellos?

—Con el Negro charlo a menudo. Hablamos de nuestras familias. El Negro es muy familiero, muy apegado al hermano, a sus hijos, a su madre cuando vivía. Pero las veces que charlamos casi siempre lo hacemos sobre fútbol.

—Antes de la final, ¿cuál era tu sensación?

—Confiaba en Platense. Lo hablé con mi señora. Le tenía una fe bárbara. Por el Negro y el Pela. Sabía que podía pasar lo mismo que contra los equipos grandes. Que no los dejarían jugar. Que por el hambre que tenían estos chicos, los superarían corriendo. No digo que estaba seguro de la victoria. Pero tenía confianza. Aparte de las ganas que tenía que el Negro y el Pela fueran campeones.

En ascenso, como sus equipos

La trayectoria de Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores empezó una vez que Oscar Santángelo se fue de Fénix. Ambos se hicieron cargo, a partir de la temporada 2012/2013.

A mitad de 2013 tuvieron la primera satisfacción como máximos responsables de un equipo: consiguieron el ascenso con Fénix a la Primera B.

La dupla continuó su carrera en Deportivo Español y posteriormente se fue a Flandria. Con el equipo de Jáuregui hicieron historia en el club: consiguieron el ascenso a la Primera Nacional, en 2016.

Orsi y Gómez fueron cambiando de clubes, pero se mantuvieron en la Primera Nacional, al frente de Almagro, San Martín de Tucumán y Ferro.

El paso a primera fue en la temporada 2022. Estuvieron al frente de Godoy Cruz y los puntos que consiguieron le permitieron al equipo mendocino salvarse del descenso.

Entre 2023 y comienzos de 2024 estuvieron en Atlético Tucumán. Dejaron una buena imagen.

El nuevo destino de ambos fue Platense y un año después conquistaron el título de la Liga Profesional.

Nunca un dupla se había consagrado en la primera división del fútbol argentino.