Di María reafirma que quiere volver a Central y desliza una fecha posible

"El sueño de todos es ir a Europa y yo lo pude cumplir. Ahora mi sueño es poder volver y quiero hacerlo estando bien. Ahora viene un mundial y ojalá pueda estar. Quiero estar en buen estado para poder estar ahí. Volver al fútbol argentino te limita un poco todo eso, si no es Boca o River normalmente no tenés la posibilidad de jugar en la selección, porque no se mira tanto", comentó.

Sobre Central no dejó de referirse en la forma fervorosa que lo distingue usualmente. "Cada vez que vengo para acá me mandan las camisetas nuevas. Y me las pruebo. Me encanta. Es el club de mis amores". y hasta dio una pista en cuanto a una posible fecha de retorno ante la consulta insistente de Granados. "Después del Mundial".

angelito.jpg El Fideo debutó en 2005 en Central y quiere volver a vestir la auriazul. ARCHIVO LA CAPITAL

"La Juve es el equipo más grande de Italia", sostuvo Di María en relación al club de Torino, que está interesado en contratarlo en el vigente mercado de pases. "Después del Mundial".

Un pasaje gracioso del programa se dio cuando Granados quiso saber si mantenía alguna lista negra de periodistas que lo habían criticado mucho en el pasado en especial frente a finales perdidas en la selección. El Fideo respondió con una mueca sonriente y haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba.

Di María debutó en el club de Arroyito en 2005 con 17 años de la mano del entrenador histórico del club Angel Tulio Zof. Jugó en total 39 partidos en el canalla y convirtió 6 goles hasta junio de 2007, cuando fue transferido junto a su compañero Andrés Díaz al Benfica de Portugal, gracias a su actuación en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007, donde al igual que en la última Copa América convirtió el gol del triunfo en la final.