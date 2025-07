El video completo: todo lo que dijo Alejandro Fantino sobre su charla con Luis Caputo

Durante su programa en Neura, Alejandro Fantino reveló detalles de una charla en off que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y trazó una metáfora espacial para explicar el delicado equilibrio que sostiene el modelo económico del gobierno nacional. Un clip, editado pero no falso, se viralizó en redes sociales y desató la polémica. Están quienes afirman que el recorte condensa la editorial completa del conductor y quienes aducen que se trata de una "opereta", incluido el presidente Javier Milei.

Entre la hora y la hora y once minutos de su programa, Fantino dijo esto. “Hoy Milei lo vuelve a decir y se los quiero contar por si discuten con algún mandril o también se angustian un poco cuando vean lo que pase en los próximos días con respecto al dólar y con respecto a los números que van a empezar a venir”, dijo el conductor, según el video de Youtube subido en la cuenta oficial de Neura, el streaming de Fantino.

“Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Se los voy a contar. Voy a romper el off con Toto Caputo. Mandrilandia, los ingenieros del caos de Mandrilandia están necesitando meter un misil en un agujero que se llama superávit fiscal”, agregó.

“Entonces, ¿qué me dices, Toto? Sigan esto porque hoy lo expliqué a Javier, lo explica rápido y todos le hacen la nota, lo apuran y entonces no se entiende. Síganme esto. ¿Cuál es el déficit de cuenta corriente que tienen? 1,8. ¿Cuál es el número, donde cuando tenés ese déficit fiscal, ese déficit que se te empieza a dar vuelta ahí, volás por el aire, los números, la estadística indica, che, ¿a cuánta temperatura explota la nave espacial? Si tenés entre 12 y 18. De déficit de cuenta corriente", explicó en base a la conversación con Caputo.

>> Leer más: Alejandro Fantino reveló una charla que tuvo con Luis Caputo: "Vamos a pasarla muy mal de acá a diciembre"

“Es más, me cuenta una anécdota, Toto dice que el otro día estaban juntos con el jefe del Banco Central de Paraguay, el día que se juntaron por el Mercosur, y estaban hablando, empezaron a tomar un café y les dice, Toto, ‘¿cuánto tienen ustedes de déficit de cuenta corriente?’ Y el tipo lo mira y le dice, ‘sí, me lo vas a preguntar porque leí los medios de la Argentina que los están matando ustedes porque tienen 1,8. Tenemos 4,2. Y somos investment grade’. O sea que están muy por arriba catalogados de lo que es Argentina, que no pudo ni siquiera pasar a país emergente. Nosotros estamos muy por debajo de cómo está catalogado por los organismos crediticios en el mundo, que es Paraguay, y Paraguay tiene 4,2 de déficit de cuenta corriente", continuó el conductor.

“Primer reactor, 1,8 de temperatura. Para que explote ese reactor tiene que tener, como en Chernóbil, entre 12 y 18 de temperatura. ¿Cuánto tiene el de Javier? 1,8. Anótenlo. Sigo con el otro. ¿Dónde están apuntando? Porque ahora no pueden apuntar al déficit de cuenta corriente porque no llegan ahí, entonces están apuntando al que pueden apuntar porque les explico cuál es el otro punto de tipo de cambio. La Argentina tiene tipo de cambio fijo [en rigor, es un tipo de cambio flotante entre bandas]. No tiene un tipo de cambio que vos puedas... Entonces está ahí entre bandas moviéndose, entonces también tiene la posibilidad de trabajar, si está arriba de la banda o por debajo de la banda. Entonces tampoco pueden entrar ahí“, dijo Fantino.

“Entonces atajan al superávit. Cuando Macri voló por el aire, que le metieron la corrida, que el dólar se fue a la mierda (sic), si no me equivoco, tenía un déficit de cerca del 14. Un déficit fiscal. Porque, claro, la mujer del petiso, ¿cómo se llama? Del runfla este que estaba... Runfla en buen sentido porque era como nosotros, yo también soy runfla, ¿no? Hablador, entrador ¿cómo se llama? Federico Salvai. La señora, ¿cómo se llamaba? La ministra de Desarrollo Social. Carolina Stanley. Carolina Stanley lo billeteaba permanentemente a los movimientos sociales. Iba al barbudo pérsico y se iba con un camión volcador de guita. O sea, Stanley nunca puso freno a eso y el gobierno de Mauricio Macri, que le decían estaba haciendo kirchnerismo de buenos modales, definitivamente hacía kirchnerismo de buenos modales. Porque nunca puso el freno y nunca frenó el déficit fiscal. Decían una cosa, pero hacían otra y así les fue, volaron por el aire", dijo Fantino.

“Entonces, el déficit fiscal de Argentinas, ¿cuánto es? Cero. Es más, superávit fiscal. Entonces tenés un marcador arriba que para que explote al aire por la cantidad de temperatura debería estar entre 12 y 18 grados y hoy está en 1,8. Tipo de cambio, anclado cambio fijo [en rigor, es un tipo de cambio flotante entre bandas]. Y el otro, importante para decirlo, el superávit fiscal, que no tiene déficit, superávit fiscal. Entonces, ¿qué te dice el Toto Caputo? ¿Qué van a hacer? Y claro, papá, algo tenés que atacar. Tenés que atacar algo. ¿Y qué te queda para atacar? Tenés que cargar el misil, apuntarle a eso que dice superávit fiscal y tratar de empezar a bajar que de superávit pase a déficit fiscal. Y mientras más déficit fiscal tengas, mejor para vos que estás atacando la nave de Milei. Entonces, Mandrilandia mañana, o los gobernadores enojados mañana, comienzan a lanzarle los primeros misiles al reactor que es hoy superávit fiscal. Por eso Milei dice, voy a vetar eso. Tengo que poner un escudo protector ahí. Y Milei dice hoy, suponiendo que la Justicia tuviese tiempo, que nunca tuvo, y tirara para adelante, me volteara los vetos, y yo tuviese que poner en juego mi superávit fiscal. Ustedes se acuerdan, ¿qué dice Javier permanentemente? ‘El superávit fiscal no se negocia’. Porque, ¿sabes? El reactor no se negocia, boludo (sic). Son tres reactores. Si un reactor empieza a andar mal, la nave se te pone de cabeza", dijo el conductor

“Mientras los tres reactores estén andando bien, es difícil que Mandrilandia te pueda lastimar. Por eso intentan otras cosas. Entonces mañana, es factible que salga el primer misil, va a salir el primer misil, yo tengo hasta esta hora de la tarde, digo, va a salir el primer misil, y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con tres o cuatro puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal. De acá a diciembre. En octubre, los paseo en chota (sic). En diciembre, juran los míos, no va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero también ahí se supone, como yo les conté al principio, que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar”, agregó.

Embed - Multiverso Fantino

“Pero dice, mira, y guarda que se va a mover la nave, eh. Se van a sentir los misiles, eh. Vos que estás del otro lado, vas a sentir, papito, eh. Si sos clase media y estabas viajando y habías pagado un viaje a Buzios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, 1200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal. Es lo que quieren. Ruido, quilombo, todo van a titular por los grandes medios de comunicación, se tambalea, se cae. Llega octubre, van a empezar a preguntarse. Llega octubre, la caída de Javier Milei, los editoriales de los diarios, las formas de Milei están llevando al país al cadalso. Y vos vas a tener que resistir. Vas a ver bombas para acá, humo, te van a cortar el brazo. Y vos tendrás que determinar qué vas a hacer. Si te vas a asustar con eso”, dijo.

“Y en octubre decís, no, pará, boludo (sic), quiero que termine la guerra. Pim, pum, se lo pongo al Partido del Estado. El Partido del Estado lo va a hacer, ahí sí, caer al avión rápidamente, por ahí sí pueden antes de las elecciones, del 27, y si no, aterrizará el avión como lo aterrizó Macri, que se le hicieron aterrizar dos cazas al lado de los mandriles, eran dos cazas mandriles, le hacen así con las alas y lo dejaron aterrizar. Aterrizó de pedo. Le hicieron la marcha de despedida, ahí en la 9 de Julio, la gente fue a aplaudir, o todo, y lo aterrizó de pedo. Estaban los dos cazas, había dos mandriles arriba de los cazas, dos simios, viste, como planeta de los simios, tenían acá el oxígeno, así, dos simios, le hacían así los simios, baje, le hacían así, al avión de Mauricio, y lo aterrizó. Y como mandó históricamente el mandrilaje, a Massa no le bajaron el avión de pedo. Porque ahí sí, hicieron todo tan mal, pusieron tanta guita, tuvieron tanto déficit en ese reactor, que Massa se quedó sin combustible, sin reactor arriba, lo aterrizó planeando el avión. Alberto se estaba haciendo tirar la goma a la cabina (sic), y el avión hizo así, aterrizó, se bajó Sergio, todo machucado, sacó el casco y se fue a enfermería. Eso es lo que está pasando ahora”, cerró el conductor.

El tuit que se viralizó y la respuesta de Toto Caputo

Rápidamente, ante la viralización de un recorte del programa de Fantino, el ministro Luis Toto Caputo respondió en su cuenta de X. Según Fantino, el funcionario le habría transmitido en off su preocupación por una eventual embestida política que podría afectar el equilibrio fiscal y desestabilizar la macroeconomía. Sin embargo, Caputo negó de plano esos dichos y afirmó que se trataba de un contenido falso o manipulado.

“Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura…”, escribió el ministro en su cuenta de X. “Lo que le dije es lo contrario a lo que dice ese clip. La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es la visión que compartimos con el presidente y el equipo económico”, agregó. Además, aclaró que la única razón por la que Fantino lo había llamado era para preguntarle cómo impacta el turismo en la cuenta corriente. “No tengo duda de que esto es fake, pero lo aclaro por las dudas”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1943054250923184188&partner=&hide_thread=false Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.Nada que sorprenda a esta altura…Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

La aclaración de Alejandro Fantino

Ante la polémica que se generó por el recorte viralizado de su editorial, Alejandro Fantino respondió con dureza a través de sus redes sociales. “Hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual. Lo que dije hoy es todo lo contrario a lo que el video editado muestra”, escribió en su cuenta oficial de X. El conductor de Neura instó a ver el programa completo y compartió el enlace con su editorial original: “Tómense el tiempo de ver el video completo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fantinofantino/status/1943071024226173119&partner=&hide_thread=false Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

También les dejo el link del programa… pic.twitter.com/XOeyyI2mg2 — Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025

Milei insiste con que es "una opereta"

También se expresó el presidente Javier Milei, quien compartió el video completo del programa de Fantino en su cuenta de X y apuntó contra lo que definió como una “opereta mediática”. “DESMONTANDO LA OPERETA. Aquí el video completo de lo que dijo @fantinofantino... Le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cat and paste para que las personas digan cosas que no dicen”, escribió. Y concluyó con una advertencia: “A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen ‘periodistas’. Fin”.