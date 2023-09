Cuti Romero: la historia detrás de una figura argentina

“La verdad es que fue emocionante que la gente me ovacione, me queda en el recuerdo para toda la vida, no me lo esperaba. El cariño que me dan es muy grande y uno trata de responder en la cancha esa confianza. Me voy muy feliz y agradecido”, afirmó después del partido ante los medios.

Cuti lleva dos años como referente en defensa del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, quien lo hizo debutar con la celeste y blanca. El entrenador lo tomó como una carta esencial para el funcionamiento del equipo y lo esperó a pesar de las lesiones, siempre que fue necesario, tanto en la Copa América 2021 como en el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeón en ambas ocasiones.

Romero, quien juega para el Tottenham Hotspur de Inglaterra junto a Giovani Lo Celso y Alejo Véliz, creció con el correr de los partidos, se consolidó como pieza clave del equipo y ahora recibe la demostración de cariño de todo un país. Sin embargo, durante distintos momentos de su carrera sufrió situaciones en las que incluso llegó a pensar en dejar el fútbol.

Su momento más difícil fue en Belgrano, club del cual es hincha e hizo inferiores hasta debutar en Primera, donde tuvo fuertes cruces con la dirigencia: “Cuando vine al Genoa me dijeron que a los tres meses iba a volver a buscar trabajo acá (en Córdoba). Yo no jugaba, me quería ir y nunca entendí el porqué”, afirmó Cuti tiempo atrás.

Allí fue cuando recibió un consejo que lo marcó a futuro: “Mi técnico en Belgrano, Teté González, cuando debutaba en Primera y jugaba mi primer partido profesional, antes de partir para el estadio, en el hotel que concentrábamos, me agarró y me puso en el escalón más bajo de la escalera, una muy alta, y me dijo: ‘Vos hoy estás acá y ¿ves toda esta escalera? Vos la podes subir hasta el fondo, logrando muchísimas cosas, pero solo depende de vos. Hoy empezás y va a depender de vos llegar hasta acá y frenarte o llegar hasta arriba’. Siempre recuerdo ese consejo que me dio”, aseguró.

El paso a paso de su carrera

Tras un breve paso por Talleres, llamó la atención de Belgrano y se fue al Pirata, donde hizo inferiores y llegó a debutar en Primera. Pasó por las selecciones juveniles, incluso fue capitán de la sub-17, y se fijaron en él grandes equipos, pero fichó en 2018 por el Genoa de Italia. En el equipo genovés, disputó 27 partidos y anotó dos goles, por lo que la Juventus decidió comprarlo por 15 millones de euros y dejarlo cedido a préstamo por una temporada más en el mismo equipo. Volvió a destacarse y completó un total 60 partidos y tres goles con el club.

En 2020, la Vecchia Signora decidió volver a prestarlo, pero esta vez al Atalanta, que decidió hacer uso de la opción de compra por 16 millones de euros. En el conjunto de Bérgamo, siguió en gran nivel y se ganó rápidamente el puesto en la defensa. Fue récord en la temporada de balones recuperados (237) y de duelos aéreos ganados (122), por lo que el Cuti fue elegido como el mejor defensor de la Serie A.

Su actual club, Tottenham, lo compró en 2021 a cambio de 50 millones de euros y se convirtió en el defensor argentino más caro de la historia. En Londres se encuentra disputando su tercera temporada con los Spurs, lleva más de 60 partidos y anotó tres goles, dos de ellos en los primeros cuatro partidos de la actual Premier League.