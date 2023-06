Central y su pata flaca: sólo una vez ganó dos seguidos

Central está cumpliendo con algunos de los requisitos indispensables para realizar una buena campaña y el principal está en la fuerte localía. Pero hay otro en los que todavía no pudo acomodarse. Sin dudas uno de ellos radica en la discontinuidad de buenos resultados y, aunque suene repetitivo, esa pata flaca encuentra sustento en las flaquezas que el equipo demostró jugando en condición de visitante. La radiografía del torneo del canalla es tan clara que hay una sola estación en la que el equipo de Miguel Ángel Russo logró dos victorias consecutivas. Y eso es lo que lo llevó a las intermitencias constantes y a la imposibilidad de dar ese salto de calidad que le permita estar un par de escalones más arriba de lo que está, con chances serias de pelear por el título. Es imposible obviar el dato de que nunca perdió dos seguidos, y eso es lo que aporta su cuota a este semestre hasta aquí consistente, pero es otra arista del análisis.

Es una verdad de Perogrullo, pero es difícil que un equipo adquiera un protagonismo pleno si no logra consistencia en los resultados, porque para pelear en lo más alto, tarde o temprano es necesaria una seguidilla de buenos resultados, algo que Central nunca pudo conseguir.

Por eso, es imposible no caer en la ya conocida dicotomía de resultados entre los partidos de local y los de visitante. Es que si no fuera por esa muy buena performance que el equipo adquirió jugando en el Gigante hoy no se estaría hablando de la “buena campaña” que está llevando adelante.