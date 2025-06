Boca debe hacer su parte para clasificar pero esperar además una caída del Benfica de Di María

A Boca no le queda otra que hacerle 6 o 7 a Auckland City y esperar que Bayern no le afloje al equipo de Di María para seguir en el Mundial de Clubes.

Boca juega una jornada decisiva este martes para la continuidad en el Mundial de Clubes , donde lo peor que le pasa es que no depende de sí mismo. Ni haciéndole seis goles a Auckland City puede lograr ese cometido, ya que si el Benfica de Ángel Di María solo empata con un Bayern Munich clasificado lo dejará afuera.

Los hinchas canallas estarán también muy pendientes de todo lo que pase en la definición del Grupo C, a las 16. Para saber si Di María vuelva ahora o sigue en Estados Unidos.

Boca debe ganar y golear, de eso no hay dudas y es la parte que le toca. Los antecedentes del 10-0 de Bayern Munich y el 6-0 de Benfica sobre los modestos neozelandeses, hacen que en ese sentido no sea descabellado que pueda hacer tamaña diferencia o más.

El equipo de Russo marcó goles antes dos rivales encumbrados, dos a Benfica y uno a Bayern Munich, por lo que se tratará de no querer hacer el cuarto antes del tercero para llegar a la cifra exigida.

El Benfica de Di maría debe perder

Pero a la misma hora, en que estará con el oído atento, debe rogar que los alemanes derroten al conjunto de Angel Di María, único resultado posible para que Boca clasifique.

Si Bayern lo derrota por un gol, Boca estará obligado a hacerle siete goles a Auckland, aunque si el resultado es 1 a 0, con seis le alcanzará por mayor cantidad de goles a favor.

Otras diferencias de goles harán activar las matemáticas, pero de lo que no hay dudas es que Boca precisa golear y Benfica perder con los alemanes ya clasificados.

Boca, hora, TV y estadio

El encuentro de Boca (por Telefé y DSports) se disputará a las 16 en el Geodis Park de Nashville, mientras que el de Bayern y Benfica en el Bank of America Stadium de Charlotte.

En relación al equipo que pondrá Russo en cancha, una variante es segura, ya que el zaguero Ayrton Costa de desgarró y lo perdería para toda la competencia si el equipo sigue avanzando. El que entraría sería Marco Pellegrino (haría su debut absoluto en Boca), ya que el reemplazante natural, Marco Rojo, habría sido separado del plantel.

Cabe recordar que, además de Costa, Russo ya sufrió la baja del español Ander Herrera, quien apenas jugó unos minutos ante Benfica. Y perdió por cuatro fechas a Nicolás Figal, por su imprudente expulsión ante los lusos.

Pero además Russo movería el mediocampo, con la posible salida de Tomás Belmonte o Kevin Zenón para que ingrese Edinson Cavani.

El uruguayo hasta ahora vio los dos partidos desde afuera del banco porque se recuperaba de una lesión muscular, pero en los últimos días entrenó de nuevo con el grupo y sería de la partida.

En caso de que Russo prefiera dejarlo para el complemento, Milton Giménez tendría la chance de ingresar.

El posible once de Miguel Ángel Russo sería: Agustín Marchesín; Luis Advíncula o Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.

Atlético Madrid, afuera del Mundial de Clubes

Al Atlético Madrid del Cholo Simeone, Nahuel Molina, Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Julián Álvarez solo le faltó un gol para pasar a los octavos de final. Le ganó al campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, por 1 a 0 pero no le alcanzó con el gol tardío de Griezmann para clasificar.

El conjunto madrileño tenía dos posibilidades de pasar, pero la que no dependía de ellos era muy difícil. Si PSG no le ganaba a Seattle Sounders, hubiera logrado el cometido venciendo a Botafogo por cualquier diferencia de gol. Eso no pasó, por supuesto, porque el campeón de la Champions venció 2 a 0 (35’ Kvaratskhelia y 66’ Hakimi) y clasificó sin problemas ni dependiendo de nadie.

En cambio lo que sí era posible estaba en manos del equipo del Cholo. Si derrotaba por dos goles a Botafogo pasaba, pero recién pudo marcar cerca del final (87’ Griezmann) y no fue suficiente, pese a jugar los últimos minutos en el área rival.

En los colchoneros fueron titulares Giuliano Simeone, De Paul y Julián Alvarez, mientras que en el complemento ingresaron Molina y Correa.

Siguen entonces PSG y Botafogo, que al final de este lunes conocerán los rivales en octavos del Grupo A.