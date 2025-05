Básquet femenino: qué equipos de la Rosarina lograron su boleto a la Liga Federal Formativa

>>Leer más: Básquet: Sportivo América dio el batacazo en la Rosarina y perdió Gimnasia en la Liga Argentina

El Sub 15 las clasificadas fueron Paganini Alumni y Ben Hur. Las de Granadero Baigorria vencieron 70 a 34 a Talleres de Villa Gobernador Gálvez, mientras que la BH superó 60 a 32 a Náutico.

A las chicas de Granadero Baigorria las conduce Patricio Pizzonia, y el plantel lo integran Branca Tabares Gobbo, Catalina Castellotti, Luisana Giménez, Malena Aradas, Victoria Rivilli, Paulina Cabral, Priscila Leguizamón, Julia Palmas, María Lis Mascui Uriarte, Valentina Vásquez Kucan, Juana Cabral y Malena Valdes Prato.

Daniela Oldani es la entrenadora de Ben Hur, que tuvo a estas chicas: Aymara Vernazza, Mora Cividini, Pilar Fernández Lavina, Candela Fredes, Olivia Dabier, Laura Duflos, Eluney Gómez Pisso, Sofía Vicente, Emilia Blotta, Guillermina Galván, Paula Lamas Fernández y Gemma Dannenberg.

La sub-17 y la sub-21 repiten los mismos nombres en el básquet fomativo

En tanto, en Sub-17 fueron Talleres de Villa Gobernador (le ganó 50-37 a Paganini Alumni) y Náutico (venció 72 a 43 a Regatas de San Nicolás) quienes obtuvieron su plaza al Federal.

El elenco de Villa Gobernador Gálvez lo integran: Lourdes Aguilera, Naiara Guzmán, Emilian Matteucci, Agustina Benetti, Morena Stefanovich, Mailín Portillo, Lucía Stenta, Serena Ricciardi, Sofía Quagliato, Lourdes García Méndez, Lupe Dinsmann Vinciguerra y Constanza Falzone. DT: Paula Budini.

En tanto las chicas de Náutico que clasificaron fueron: Julieta Escobar, Sofía González, Aimara Alasino, Victoria Sironi, María Sofía Bustos, María Casilla, Pilar Pajello, Sofía Cabello Yañez, Antonella Gagliardi, Isabella Pansarasa, Martina Castillo y Valentina Castillo. DT: Juan Pablo Stegmayer.

Finalmente, en Sub-21 al igual que lo que pasó con la Sub 17, los que consiguieron su boleto al Federal fueron Talleres de Villa Gobernador Gálvez (le ganó 88 a 46 a Central) y Náutico (derrotó 62-49 a Ben Hur).

El plantel de Talleres de Villa Gobernador Gálvez, que dirige Paula Budini, se conforma con: Lupe Dinsmann Vinciguerra, Alma Saludas, Lola Ritondale, Agustina Benetti, Morena Stefanovich, Sofía Quagliato, Lucía Stenta, Lourdes García Méndez, Antonella Roca, Virginia Peralta y Serena Ricciardi.

Mientras que Náutico, que lo conduce Adrián Levioso se compone de: Amanda Lavizzini, Sofía González, Julia Peralta, Pilar Sáez Larrañaga, María Josefina Ríos Bermerguy, María Luz Tamietti, Pilar Pajello, Victoria Sironi, Victoria Correa, María Angelina Marchi, María Casilla y Trinidad Campañy.

Rosarina: resultados del lunes 26 y agenda del martes 27

En la noche del lunes, en el certamen de la Primera A, Libertad venció 74 a 58 a Puerto San Martín, mientras que el torneo de primera B, se suspendió en el segundo cuarto el cotejo que Fisherton B le estaba ganando 25 a 19 a El Tala B.

Este martes 27 jugarán por la Superliga: de la fecha 8 El Tala vs Náutico Sportivo Avellaneda (21.30) y Atlantic Sportsmen vs Rosario Central (21.45). En Primera B jugarán Rosario Central B vs Edison (21.30) y Gimnasia B vs Universitario B (22) y en la primera D, desde las 22, se enfrentarán Provincial C vs Edison.