Un poco de oxígeno para el gobierno de Javier Milei

Trump lo hizo: sus ataques a Canadá terminaron beneficiando a los liberales canadienses, que hasta febrero parecían encaminados a una derrota por 25 puntos, pero finalmente lograron retener el poder, aunque sin alcanzar la mayoría. También está ayudando a la presidenta de México a sostener altos niveles de aprobación, después de aplicar su nueva política arancelaria. Está claro que el mundo no se derechiza, sino que depende de los resultados concretos de las gestiones, cómo afectan simbólicamente y la incertidumbre que generen. El magnate americano no pudo ser reelegido en 2020, ni tampoco Bolsonaro. O sea, hay que tomar todo con pinzas.

El impulso del presidente de los EEUU fue clave para que se concretara el acuerdo del gobierno argentino con el FMI, pese a que hubo ruidos en el directorio, según nos advierte la agencia Bloomberg. “Make Argentina Great Again” tiene viento a favor por ese lado, pero con “Yanquilandia” entrando en recesión y generando incógnitas a nivel global, no le sirve a Milei, quien no necesita un mundo inestable, y mucho menos un conflicto incrementado con China, nuestra Gran Bretaña del siglo XXI.

De todos modos, de los tres tipos de amenazas que tiene el oficialismo libertario, una eventual crisis mundial obviamente no ayuda. Pero si es muy patente, puede haber dispensa de una parte importante de la opinión pública: “con la crisis que recibió, y además con lo que pasa afuera, hace lo que puede” . Lleva un tercio de su mandato y en octubre hay elecciones de medio término. Qué pasará luego si recibe un OK mayoritario al rumbo, es otro tema. El acuerdo con el Fondo y la promesa de que, si hace falta, tendrá un bonus track del tesoro americano, deberían alcanzar como amortiguadores para calmar ansiedades. Punto a favor del gobierno.

Otro punto a favor puede producirse dentro de dos semanas si el PRO no gana en la CABA, cosa que empieza a percibirse cada vez como más probable. Si LLA triunfa, entrará en éxtasis. Si no sale primera, pero supera en votos a la fuerza amarilla, estará de todos modos cerca del orgasmo. Habrá dirimido la interna a cielo abierto del centro a la derecha en la casa matriz de su principal adversario. ¿Qué más puede pedir? A partir de eso, la discusión sobre una eventual alianza formal entre Milei y Macri pasará a ser abstracta: con los votos inclinados hacia un lado, el libro de pases dirigencial se activará automáticamente.

Un tercer punto a favor es si el oficialismo chaqueño triunfa en la elección provincial del domingo 11 de mayo, ya que va en alianza con el gobernador. Sería la primera victoria local que lograría, aunque probablemente también la única, ya que las perspectivas en Jujuy, Salta y San Luis no son halagüeñas. Lógicamente se dirá que Chaco no mueve el amperímetro nacional. Es verdad. Pero 1) el gobierno tiene la costumbre de agarrarse de cualquier dato para mostrar que las fuerzas del cielo están de su lado, y 2) le sirve a la tropa para templar sus ánimos de cara la discusión mayor de octubre. “Chaco no será muy importante, pero por algún lado se empieza a construir una gran épica”, contrargumentarán en la Casa Rosada.

Efecto inflación

Un cuarto aspecto favorable puede ser que, aunque la inflación de abril vuelva a superar los 3 puntos, los economistas están reconociendo que sería menor al 3,7 % de marzo. Si bien es muy superior al 2,2 % de enero, el nuevo sistema de bandas habría impactado menos de lo esperado originalmente. El gobierno dirá que, habiendo secado la plaza de pesos, no hay “cómo” la inflación se dispare.

Un quinto tema que no será conversación de calle, pero que a la administración libertaria le servirá de coartada frente a la industria, es la eliminación de retenciones al 88% de las exportaciones de ese sector, justo en la misma semana que asumió el nuevo presidente de la UIA. La entidad se cuida de hablar de retraso cambiario, e insiste con la necesidad de que le bajen costos. Con dicha decisión, Toto Caputo puede blandir la bandera de que ya está bajando impuestos y que su plan económico no se trata solo de un ajuste presupuestario.

De estos cinco ítems listados, la inflación es el más sensible para la calle, y la derrota del PRO porteño el más impactante desde el punto de vista político. Así los libertarios dirán que “todo marcha de acuerdo al plan”, relatividad absoluta en una era histórica problemática y febril. Después de un par de meses de estar todo el tiempo a la defensiva, el presidente puede recuperar un poco de oxígeno.