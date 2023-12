Grupo AM se posiciona internacionalmente

Grupo AM se ha establecido como un nombre sinónimo de confianza y crecimiento de manera sostenida en Rosario, y ahora de forma internacional

Grupo AM Real Estate es una de las marcas más representativas dentro del holding, abriendo este 2023 su tercera década de carrera en el mercado. Recientemente realizaron la presentación en Rosario del desarrollo Udaondo, megaproyecto más importante del país que la división de Real Estate comercializará en la región.

Imagen 2.jpg

Grupo AM desembarcó este año en el exterior con su unidad de negocio Grupo AM International. Grupo AM International nucleará todos los desarrollos que se lleven a cabo fuera de la Argentina.