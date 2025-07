Una oportunidad para trabajadores: cómo acceder a un utilitario 0km en cuotas de 350 mil pesos

Cardona puntualizó sobre las soluciones que puede otorgar un utilitario para los jóvenes que buscan oportunidades laborales. “ Hay gente que utiliza el auto para el trabajo todo el tiempo. Tarde o temprano tienen que cambiarlo. Ir pagando una cuota mensual está bueno. Ir proyectando ese cambio de vehículo ayuda, es la idea de todo esto. Que la gente no piense que no se puede”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Esta es una herramienta de trabajo. Para todas esas personas que perdieron su trabajo o están emprendiendo algo, está bueno sumarse para proyectar ese cambio de vehículo”.

El tradicional vehículo utilitario de Renault, modernizado en sus nuevos modelos con mayores comodidades, es uno de los autos que recorre las calles desde hace décadas y acompaña a miles de trabajadores a lo largo y ancho del país.

“La Kangoo trae soluciones para los emprendedores. Con este modelo pueden proyectar y ahorrar, teniendo beneficios. Se entra con 99 mil pesos de sellado y arrancan a pagar una cuota de 350 mil con patentamiento incluido a partir de septiembre. Mes a mes eso se va capitalizando”, indicó Cardona.

La oferta de cuotas de Renault

Uno de los puntos en los que mayor énfasis hizo Cardona es que el Plan Rombo es un plan de pagos con “un financiamiento directo de fábrica, sin bancos”, por lo que desde la empresa también realizan directamente la financiación de “los gastos de retiro”.

“Las cuotas del auto están alrededor de 350 mil pesos. Con 8 millones ya se puede hacer una oferta de licitación. Siempre se hace por sorteo o licitación, pero es una cuota accesible”, sostuvo.

De la misma manera, el asesor reveló que “quienes ingresan al grupo de clientes de este plan, que con el conjunto de cuotas permiten entregar de fábrica dos unidades al mes, pueden acceder al sorteo o a realizar una licitación, en la que quien más cuotas puede cancelar se lleva el auto cero kilómetro”.

No obstante, aclaró que este proceso puede llevar unos meses, pero se utiliza también como método de “ahorro” ya que el plan permanece seguro y puede ser “transferible” en caso de que el cliente no tenga la opción de completar los pagos. “Esto no es de hoy para mañana, pero permite pagar las cuotas sin intereses y a partir del segundo mes se realizan los sorteos”, añadió.

Kangoo Stepway Renault 4

Llave por llave

A su vez, sumó la posibilidad para quienes cuentan con un auto para cambiar por un cero kilómetro y desean llegar a este u otro modelo, con la posibilidad de acceder a este plan y “a partir de la segunda cuota entregarlo llave por llave y retirarlo”, evitando los intereses de las entidades bancarias.

“Quienes tienen un usado se puede hacer llave por llave, sin quedarse a pie. Se puede entregar el auto como método de pago”, confirmó para ampliar el rango de posibilidades de pago y adelantar el proceso para obtener el vehículo.

Por eso, invitó a los interesados en obtener un cero kilómetro a presentarse: “Hay un camino sincero que no requiere pagar intereses altísimos. Son cuotas accesibles, en julio ingresan sin pagar inscripción, solamente con 99 mil pesos y patentamiento incluido”.

“Hay un camino que se puede tomar para salir del usado, subirse a un cero kilómetro y garantizarse al menos diez años sin problemas”, concluyó Matías Cardona.

Cuota segura y transferible

Con respecto al destino de las cuotas ya pagadas, Cardona aseguró que los clientes “pueden transferir el plan” en los casos que no pueden continuar abonando las cuotas siguientes.

“Se puede vender el plan o bien esperar a que el grupo se cierre y que todas las cuotas se devuelvan a precio actualizado, al estilo de un plazo fijo”, aclaró el asesor de Renault.

“Es una inversión. Si se lo ve como un gasto se complica la situación. No se pide ningún requisito, únicamente el DNI y que puedan pagar las cuotas. Los autos se pueden entregar desde la segunda cuota, a partir de una licitación o el sorteo entre el grupo que ingresa a este plan”, cerró.

La Kangoo Stepway al detalle

Renault pensó en renovar la tradicional Kangoo para viajar y compartir todo tipo de aventuras en familia o con amigos. Por eso, su versión Stepway está adaptada para aquellos que se mueven hacia el campo o la playa, con un diseño específico para que cada travesía sea única, más allá de un fin de semana o unas vacaciones.

Su amplio espacio brinda una comodidad que lo convierte en un vehículo ideal para moverse sin problemas por la ciudad, así sea para ir al trabajo, llevar a los chicos al colegio o hacer las compras en el supermercado.

Tal es así que los trabajadores también se ven notoriamente beneficiados con su amplitud, mayor a la de sus versiones previas y con la incorporación de una puerta lateral más en la parte trasera, logrando así tener salida por ambos costados del auto.

Este modelo cuenta con 800 dm3 de maletero, pero además, en caso de precisar más espacio, se puede rebatir su fila de asientos trasera para llegar a 3000 dm3 que permite cargar lo que se necesite.

Novedades en tecnología

Por otro lado, la Kangoo Stepway incorpora el sistema Media Evolution y una pantalla táctil de 7 pulgadas con Bluetooth y sistema de teléfono manos libres con controles al volante. También ofrece compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Kangoo Stepway Renault 3

Para maniobrar con confianza y tranquilidad, Renault incorporó los sensores de estacionamiento traseros y la cámara de visión trasera con línea de trayectoria, para mostrar así cuál será el recorrido del camino y evitar accidentes.

En cuanto a su seguridad pasiva, los cinturones de seguridad delanteros son inerciales, de tres puntos, regulables en altura y poseen limitador de la fuerza. De la misma manera, las tres plazas traseras disponen también de los mencionados cinturones inerciales de tres puntos con apoyacabezas y con ISOFIX en las tres butacas.

Para más información: Matías Cardona (+54 9 341 690 6550)