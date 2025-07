Franco Colapinto peleó con lo que tuvo y fue 19° en un aburrido GP en Spa Francorchamps

Se suponía que el australiano debía parar dos veces pero no lo hizo. Y se suponía que las medias se caerían y tampoco pasó. Por eso le ganó con una buena ventaja y se alejó en la cima del campeonato.

La carrera se lanzó en la vuelta 5, luego de interminables 4 detrás del safety car, y a medida que la pista fue secando los Alpine fueron perdiendo rendimiento y lugares.

Pero los cuatro que pararon primero subieron rápidamente y de hecho dos sumaron, como Lewis Hamitton 7° y Gasly 10°. Hulkenberg debió hacerlo, pero insólitamente Sauber lo mandó a cambiar gomas de nuevo y perdió todo.

Colapinto paró en la vuelta siguiente y quedaría 15°, superando en una gran maniobra a Isack Hadjar por afuera en una curva de alta velocidad, quizás la mejor maniobra del día que la TV no documentó, pero que se apreció en el on board del argentino.

Pero lo dicho, ya con piso seco, Gasly empezaba a caerse del 11° lugar y Colapinto también. El francés tuvo la fortuna de que Yuki Tsunoda no lo apuró lo suficiente, mientras el argentino mantuvo una dura lucha con Kimi Antonelli primero, y Lance Stroll y Carlos Sainz después.

Colapinto no pudo aguantar a los dos primeros pero sí a Sainz. El español paró de nuevo y quedaría demostrado después que no hacía falta otra parada.

De hecho, Alpine lo mandó a boxes dos vueltas después y lo sacó detrás de Sainz, y de nuevo con medias, mientras el español parecía más sólido con duras.

Ya no habría más que hacer, sino conformarse con terminar las 6 carreras que largó (en Silverstone no pudo hacerlo). Igual, por supuesto, no lo dejó conforme.

"Paramos tarde y las dos paradas no ayudaron. Perdí dos o tres puestos y no pude recuperarlos. Me costó el aire sucio después de la primera parada pero la goma se consumió rápido", describió el argentino.

"Con la lluvia iba rápido y me acercaba bastante a Pierre", destacó, "pero con la goma lisa no hizo clic y perdí ritmo. No fue nada positivo en cuanto al ritmo, no fue una buena carrera en general para nosotros".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1949502950864208220&partner=&hide_thread=false RACE CLASSIFICATION



Another assured drive from Oscar Piastri as he extends his championship lead #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/6k423dp94r — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

>>Leer más: La clasificación del sprint en Spa Francorchamps

El vuelta a vuelta de Spa Francorchamps

GANO PIASTRI, SEGUNDO NORRIS Y TERCERO LECLERC. GASLY FUE 10° Y SUMÓ 1 PUNTO. FRANCO COLAPINTO 19°.

Vuelta 43: Bearman superó a Tsunoda y es 11°.

Vuelta 42: Norris sigue achicando pero no le alcanza. Unas gotas de lluvia. Colapinto se acerca a Sainz.

Vuelta 41: Todo parece decidido. La única lucha es por el 15° lugar que mantiene Ocon con un sola parada, sobre las dos de Alonso y Antonelli.

Vuelta 40: Piastri le sacó una vuelta a Hadjar y le lleva 4,3s a Norris,

Vuelta 39: Hulkenberg pasó a Stroll y es 13°.

Vuelta 38: Norris achica a menos de 5 segundos. No le alcanza.

Vuelta 37: Colapinto pierde terreno con Sainz.

Vuelta 36: Norris achica a Piastri pero no lo suficiente. Leclerc casi pierde al auto y se le acercó Verstappen.

Vuelta 35: Gasly se mantendrá en pista hasta el final. Ocon, Antonelli y Alonso se tiran con todo.

Vuelta 34: Hulkenberg supera a Ocon y es 14°.

Vuelta 33: Hulkenberg a boxes, vuelve 15°. Gasly es 10°. Record de Antonelli. La goma media no parece tan distinta a la dura.

Vuelta 32: Gasly sigue aguantando bien a Tsunoda y Bearman. Podrían hacer una sola parada. Colapinto se pone en DRS con Sainz.

Vuelta 31: Antonelli a boxes, pone medias, sale delante de Alonso.

Vuelta 30: Alonso paró en boxes y sale delante de Sainz.

Vuelta 29: Gasly aprovecha que se pelea atrás suyo. Colapinto a boxes, puso medias y salió atrás de Sainz. La parada de Alpine lo devolvió atrás del español.

Vuelta 28: bandera negra y blanca a Sainz por cortar límite de pista. Record nuevo de Norris.

Vuelta 27; Gasly aguanta ben el trencito. Hamilton ataca a Albon por el 6° lugar.

Vuelta 26: Sainz a boxes, pone duras y es 19°. Antonelli superó a Alonso y es 14°. Norris perdió el auto en la vuelta 10 pero volvió.

Vuelta 25: Colapinto mantiene a distancia a Sainz pero perdió mucho con Stroll.

Vuelta 24: record de Piastri y record de Norris con distinto caucho.

Vuelta 23: Gasly aguanta a Tsunoda, Bearman, Alonso y Antonelli. Los Alpine se cayeron. Adelante, Norris está a 8 segundos de Piastri y puede ir a una parada.

Vuelta 22: Colapinto gira al ritmo de Gasly, pero no puede soportar a Stroll que lo pasa en el mismo sector. Ahora se le viene Sainz.

Vuelta 21: Colapinto aguantó duro a Stroll en el mismo sector donde lo pasó Antonelli. Gasly también se cae y se le acercó Tsunoda.

Vuelta 20: Antonelli al fin logra superar a Colapinto después de Eau Rouge, y queda 16°. Hadjar a boxes, ponen duras.

Vuelta 19: Colapinto se defiende con uñas y dientes. Sainz superó a Hadjar y es 19°. Otro record de Norrsis.

Vuelta 18: Stroll supera a Hadjar y es 17°. Antonelli ataca a Colapinto. Otro record de Norris.

Vuelta 17: Bearman superó a Alonso y es 13°. Antonelli a Hadjar y es 17°. Record de Norris.

Vuelta 16: Record de Leclerc.

Vuelta 15: Colapinto superó a Hadjar por afuera y es 15°. Nuevo record de Hamilton. Record de Verstappen.

Vuelta 14: Paró Norris (puso duros), Tsunoda, Hadjar y Ocon. Record de Hamilton. Colapinto quedó 16° tras las paradas, detrás de Alonso, Bearman y Hadjar. Gasly quedó 11°. Los que pararon primeros ganaron. Hulkenberg es 9° y Hamilton es 7°.

Vuelta 13: Piastri pone medios,como Leclerc y Verstappen. Lo mismo Russell, Albon, Lawson, Bortoletto. Bearman, Colapinto y Sainz. También Antonelli y Stroll. Habilitan DRS. Hamilton superó en pista a Lawson y es 11°.

Vuelta 12: Sainz se desespera para pasar a Colapinto, que resiste. Hamilton, Gasly, Hulkenberg y Alonso pararon a cambias por lisos medios. Alpine lo hace lento y al francés lo superó Hulkenberg. Colapinto es 13°.

Vuelta 11: Verstappen ataca con todo a Leclerc, que se queja por los neumáticos. Beramn pasó a Ocon y es 11°.

Vuelta 10: Los Maclraen se tomaron el buque. Colapinto se acerca a Hulkenberg, que quiere darle caza a Gasly.

Vuelta 9: Hamilton supera a Gasly y es 13°. Hulkenberg ataca al francés.

Vuelta 8: Hamilton superó a Colapinto, que aguanta como puede a Sainz y Antonelli. Es 16°. Hamilton supera a Hulkenberg y va por Gasly. Record de Piastri.

Vuelta 7: Hamiton superó a Sainz y va por Colapinto. Antonelli se fue de largo en la última chicana.

Vuelta 6: Russell supera a Albon y es 6°. Sainz y Hamilton superaron a Stroll. Verstappen ataca a Leclerc.

Vuelta 5: se largó. Piastri supera a Norris después de Eau Rouge. Sainz superó a Stroll y está detrás de Colapinto, pero recupera. No hay DRS. Record de Piastri.

Vuelta 4: quejas de los pilotos que quieren largar. Anuncian que se parte en movimiento.

Vuelta 3: sigue el safety car. Los que largaban desde boxes están a la cola del resto y seguirán ahí cuando se dé luz verde.

Dos vueltas previas detrás del safety car y después se larga. Se consideran de carrrera y se descontarán de las 44.

La vuelta previa fue detrás del auto de seguridad y ahí se determinó la bandera roja, por lo que todo el mundo fue a boxes.

Como era previsible, cayó agua en el bosque de las Ardenas donde está enclavado el mítico circuito de Spa Francorchamps, que recibió a la Fórmula 1 en el primer GP de Bélgica de 1950.

Varios optaron por salir desde boxes, como el italiano Kimi Antonelli, quien salía 18° pero le cambiaron configuraciones en el auto. También Carlos Sainz y Lewis Hamilton, que salían 15° y 16°, y Fernando Alonso que partía 19°.

Por lo tanto, Colapinto subió dos lugares y saldrá 15°. La estrategia de los que salen de boxes les permitió configurar sus autos en condiciones de lluvia, además de cambios de elementos de potencia, y por lo tanto pueden sacar ventaja.

>>Leer más: El buen humor de Franco Colapinto en Spa