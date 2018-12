La ciudad de Santa Fe tuvo anoche una celebración por partida doble en el Parque Biblioteca de la Constitución. Por un lado se inauguró el Museo de la Constitución, erigido en el mismo predio, un espacio impactante y moderno que homenajea a la Carta Magna Nacional en la ciudad donde fue sancionada en 1853 y donde se aprobaron las sucesivas reformas, incluida la vigente desde 1994. Por otro, y como marco de lo anterior, se realizó un deslumbrante espectáculo con un escenario montado al pie de los Pilares que representan los tres poderes del Estado, con el fondo natural del río.

Allí actuaron Jairo, Lito y Liliana Vitale, Juan Carlo Baglietto, Tavo Angelini e Itatí Barrionuevo, entre otros artistas nacionales y locales. Fue para recordar los 35 años de la vuelta de la Democracia a la Argentina y los 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El acto fue encabezado por el intendente local José Corral; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el gobernador, Miguel Lifschitz, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, entre otros funcionarios, legisladores y ediles, además de representantes de la Asociación Parque Biblioteca de la Constitución nacional, y de las delegaciones en el país de la ONU y la Unión Europea.

Tras el corte de cintas, el intendente Corral señaló: "A partir de hoy, los santafesinos contamos con un lugar más para redescubrir nuestra historia y ofrecer a quienes nos visitan esa condición tan especial que tienen nuestra ciudad y nuestra provincia: ser la cuna de la Constitución nacional. Aquí se fundó la república y se sentaron las bases de la unidad nacional y de los derechos y garantías de los argentinos. En aquella primera Asamblea Constituyente de 1853 y en sus reformas más relevantes, incluida la vigente de 1994".

Y acotó: "Elegimos inaugurar el museo este día, por la doble celebración del 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y el 35º de la recuperación democrática. "Hace 35 años, desde el balcón del Cabildo de Buenos Aires, Raúl Alfonsín decía: «Una feliz circunstancia ha querido que este día en el que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el día de los derechos humanos». Aquel discurso culminó con el rezo laico del Preámbulo de la Constitución".

Más voces

Garavano destacó que "es un museo de una relevancia enorme" y valoró que se homenajee a la Constitución, "que une a todos los argentinos, y nos marca un horizonte de país. Hoy la Constitución está más vigente que nunca, y todos tenemos que tratar de cumplirla y hacerla cumplir".

En tanto Lombardi señaló que "este proyecto es muy importante por eso el presidente nos encomendó acompañar a este gran esfuerzo de todos los santafesinos. No me imagino algo más trascendente que un Museo de la Constitución. ¿Hay algo más importante que la Constitución que nos cobija? ¿Hay algo más importante que estar juntos y enfrentar las dificultades que tenemos, que tendremos y que tuvimos?", se preguntó el funcionario, y acotó "lo más importante es enfrentar las dificultades bajo un marco de acuerdo como el que nos da la Constitución. Somos la Constitución, no somos otra cosa".

A su turno, el gobernador Lifschitz, señaló que el Museo es un proyecto "emblemático para la ciudad de Santa Fe y para la provincia porque genera un hito cultural y urbano muy importante, un edificio que se va a destacar en la geografía de la ciudad y que representa toda la historia constitucional que tiene esta ciudad y esta provincia con la sanción de la Constitución de 1853 y de sus principales reformas como decía el intendente, y también con la historia constitucional que tiene la provincia".

El Museo

El espacio habilitado es único en el país. Recorre la historia que liga la Constitución nacional con la provincia y en su interior se conjuga lo cultural, lo pedagógico y lo recreativo. A través de sus salas, se presentan estímulos visuales y sonoros, que permiten revivir y sentir parte de la historia institucional argentina.

Fue pensado como un centro interpretación lúdico, interactivo y entretenido para todos los públicos y de todas las edades. El edificio de 2.098,75 m2 tiene un auditorio de 290 butacas y 525,10 m2 de superficie semicubierta, además de un parque de 17 hectáreas.