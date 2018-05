El directorio de Vassalli designó un nuevo CEO

El conflicto en la fábrica Vassalli, que está ocupada por los obreros desde el viernes pasado para evitar un posible vaciamiento de bienes, aún sigue sin viso de solución, aunque surgió un ingrediente inesperado que podría cambiar el desalentador panorama que se vive por estas horas o al menos facilitar un acercamiento entre las partes. El presidente del directorio de la empresa, Néstor Girolami, poco después de formular polémicas declaraciones, en las cuales responsabilizó al gremio metalúrgico de la crítica situación, designó un CEO (jefe de operaciones ejecutivas, en inglés) que conducirá la compañía.

El nombramiento de Luis Cagliari para ocupar ese lugar clave constituye "un primer paso" para llevar adelante "la reconversión de la empresa con el objetivo de lograr rápidamente una profesionalización del management y poder así integrar a inversores internacionales que han mostrado interés en Vassalli tanto por la calidad de sus productos como así también por su trayectoria de innovación". Así lo anunció la empresa en su cuenta oficial de Facebook cuya novedad sorprendió y corrió como reguero de pólvora para terminar alimentando distintas especulaciones en el marco de un clima de creciente preocupación e incertidumbre.

Lo resuelto sobrevino cuando aún perdura el malestar que causó entre los trabajadores y el seno gremial las manifestaciones de Girolami, quien, entre otras consideraciones, achacó al sector laboral falta de compromiso y colaboración para superar la compleja coyuntura que atraviesa la fábrica y "salir adelante".

Malestar de la UOM

El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, salió al cruce al indicar ayer a LaCapital que tales expresiones "hay que tomarlas con gracia porque no son más que mentiras que se caen por sí mismas y no resisten el menor análisis".

En esa línea, endilgó a la patronal haber "incumplido innumerables convenios que fueron firmados en el Ministerio de Trabajo", al tiempo que aclaró que "los trabajadores colaboraron siempre con la empresa y de hecho la custodia de los bienes (de la fábrica) implica seguir colaborando con el normal desenvolvimiento de la planta, lo que no significa colaborar con Girolami para que siga perjudicando a Vassalli".

"Los trabajadores —recordó— aceptaron retiros voluntarios y reestructuraciones, así como cobrar salarios fuera de término y la refinanciación de la deuda por haberes impagos, además de trabajar sin cobertura social porque la empresa no paga los aportes que corresponde, y consentir el procedimiento preventivo de crisis, lo cual denota las ostensibles mentiras que manifiesta este nefasto personaje".

"Un gran desafío personal"

En tanto, Cagliari dijo que su nombramiento como CEO de Vassalli "es un gran desafío personal". Y en esa misma línea sostuvo que la empresa "tiene producto, tecnología y mercado nacional e internacional" y "ahora llegó el momento de que un nuevo management integre la empresa al mundo". El parte brindado por la firma da cuenta que Cagliari "proviene del sector metal mecánico y cuenta con una amplia experiencia como manager profesional y también en consultoría de empresas".

Cumbre y audiencia

Ayer por la tarde se desarrolló una reunión en Rosario de la que participaron representantes del gremio y de la empresa, así como funcionarios provinciales y municipales.

Durante el encuentro se acordó una audiencia para el martes, a las 10, en la delegación rosarina del Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo entre las partes.

"No tenemos problemas en dialogar y colaborar pero la medida de fuerza no se va a levantar hasta tanto la empresa no cumpla con el pago de lo adeudado", advirtió el abogado de la UOM-Rosario, Pablo Cerra, quien facilitó su estudio jurídico para las conversaciones.

Aunque no hubo definiciones, la empresa se comprometió a llevar una propuesta de pago a la reunión fijada en el organismo laboral.

Además de Cerra, participaron del cónclave el ministro de Trabajo, Julio Genesini; el intendente de Firmat, Leonel Maximino; el secretario de Industria, Emiliano Pietropaolo; el secretario general de la UOM-Firmat, Diego Romero; el representante legal de Vassalli, Walter Cacho; el flamante CEO de la empresa, Luis Cagliari, y el presidente del directorio, Néstor Girolami, quien se retiró antes de que culminase el encuentro.