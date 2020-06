La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, consideró ayer que "es fundamental parar la circulación de personas" en el área metropolitana para evitar contagios de coronavirus porque el actual es el momento "más crítico".

En declaraciones formuladas a radio La Red, la presidenta del Senado bonaerense destacó que "el virus está circulando producto de las aperturas que se hicieron" y vaticinó que "junio y julio serán los peores meses" en cuanto a contagios.

Magario señaló que se trabaja en conjunto con los gobiernos nacional y porteño, apuntó que "se fueron probando" aperturas del aislamiento social, preventivo y obligatorio y se acordó que si esas habilitaciones "afectaban a uno o a otro íbamos a ir reduciéndolas".

La vicegobernadora estimó, entonces, que el actual momento requiere que todos los distritos "sean solidarios" pero aclaró que "no se trata de una competencia por si explotan más los casos acá o allá". "Estamos siendo solidarios y entendiendo que estamos pasando el momento más crítico", indicó y remarcó que "si la curva de contagios sigue ascendiendo, nos vamos a quedar sin camas" disponibles en el sistema sanitario.

Al respecto, expuso que en la provincia de Buenos Aires, el 50 por ciento de las camas de hospitales están ocupadas "y un 60 por ciento en el conurbano". Durante la entrevista, Magario consideró que es "esencial" que la sociedad comprenda que "estamos pasando un momento crítico y las cosas no están bien" por lo que estimó que "debemos retroceder en algunas cosas, como la circulación, para que en un mes o en 20 días no nos quedemos sin camas". "La circulación es solamente para los trabajadores esenciales, el resto debe quedarse en su casa. Una sola persona por casa debe salir a hacer mandados y a comercios de barrio, pero en serio", advirtió. Finalmente, sostuvo que "hay que retroceder en la circulación porque se aceleró de forma grande: antes los distritos más afectados del Gran Buenos Aires eran 24 y hoy son 38" y finalizó: "Eso quiere decir que la circulación sigue generando más contagios".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, sostuvo ayer que "se está entrando en la etapa más difícil" de la pandemia por el aumento de contagios de coronavirus en el Area Metropolitana Buenos Aires (Amba), y advirtió que "lo que no hagamos bien hoy, lo vamos a sufrir en los próximos 15 ó 20 días". "Creo que estamos entrando en la etapa más difícil de esta emergencia frente a esta pandemia, uno nunca sabe cuál es el pico o si ya estamos en el momento más complicado", dijo Katopodis a Radio Futurock.

En ese sentido, el ministro de Obras Públicas dijo no tener "dudas de que estamos entrando en la etapa más complicada" y agregó: "Está claro además que en las próximas semanas tendremos más casos y está claro también que lo que no hagamos bien hoy, lo vamos a sufrir en los próximos 15 ó 20 días". "Por eso creo -añadió Katopodis- que el mensaje a la ciudadanía debe ser muy firme, muy claro, a pesar del cansancio de los días; y también para toda la dirigencia que tiene alguna responsabilidad en el sentido de que esta etapa nos exige mucho más entendimiento, responsabilidad y coordinación de la que ya tuvimos". Para el funcionario, "es necesario de la responsabilidad de todos, de saber que cada uno en forma individual no puede decir cómo salir de la cuarentena, sino que además sea una responsabilidad comunitaria en conjunto".