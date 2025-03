Puente Rosario-Victoria: empleados del peaje reclamaron por fuentes laborales

El titular del gremio señaló que Nación “no quiere otorgar una prórroga en la concesión y no acepta que se firme una cláusula, que se firma cada vez que hay un cambió de concesión, para que se garantice la continuidad laboral de la gente. No se entiende por qué el gobierno no acepta otorgar la continuidad de los trabajadores”.

En declaraciones a LT8, Bond subrayó: “Además de las 500 familias que perderán sus sustentos, a partir del 9 de abril la ruta quedará a la deriva, porque todavía no está terminado el pliego de la licitación. El pliego estará terminado entre septiembre y octubre, al decir de Vialidad Nacional. Para nosotros, no estará listo ni para el año que viene. ¿Quién va a controlar el peaje?, ¿quién va a controlar la ruta?. El viernes pasado hubo un accidente muy grave y el tránsito estuvo cortado tres horas gracias a la gente que trabaja acá".

Qué pasará en el puente Rosario-Victoria después del 9 de abril

"Después del 9 de abril la ruta estará meses y meses sin que nadie se haga cargo. El gobierno dice que se hará cargo Vialidad Nacional y los compañeros de Vialidad no tienen nada de información. Además, quieren echar a 1.500 trabajadores de Vialidad Nacional. Entonces, con qué personal se harán cargo del peaje. Vialidad no tiene asfalto, ni aceite para los móviles. El gobierno se mueve con desidia en este tema", agregó Bond.

peaje a victoria 2.jpg El peaje del Puente Rosario-Victoria, escenario de una protesta de los trabajadores. Foto: Maxi Klanjscek

El representante de los trabajadores también se refirió a la posibilidad de que los empleados no sean indemnizados en caso de que la concesión no se renueve. "La empresa _expresó Bond_ ya dijo que no tiene el dinero para las indemnizaciones. Le echa la culpa al estado porque no aumenta las tarifas. Ahora dice que no tienen plata cuando la juntaron con pala durante estos años. No queremos indemnizaciones. Queremos trabajo después del 9 de abril".