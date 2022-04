Allanamientos en Obras Sanitarias: la Fiscalía confirma que en la casa de Barrionuevo había u$s 75.013 y $ 766.500

La oficina de prensa de la Fiscalía Regional de Rosario comunicó que en los allanamientos a la sede del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Rosario y en la casa de su actual titular Silvio Barrionuevo las fuerzas actuantes secuestraron dinero en efectivo. Según difundió de manera pública y oficial esa repartición del Ministerio Público de la Acusación, en la sede sindical de San Luis al 2100 fueron incautados $ 480 mil en efectivo. En tanto que en la casa particular de Silvio Barrionuevo en el country Aguadas de Funes se secuestró la suma de $ 766.500 pesos y u$s 75.013.

La información preliminar obtenida de fuentes de la causa que fue publicada por este diario indicaba que a Barrionuevo le habían secuestrado 100 mil dólares y más de tres millones de pesos. Contabilizada la cifra final según el acta preventiva lo decomisado no eran 100.000 sino 75.013 dólares. Y no tres millones sino 1.246.500 pesos en total, todo en efectivo, o sea en billetes.

Silvio Barrionuevo, que es ahora candidato a secretario general del gremio, negó ayer que le hubieran secuestrado dinero. “Jamás existieron ni en mi casa ni en ningún plazo fijo o cuenta bancaria los 3 millones de pesos y los 100 mil dólares que se dijeron”, aseguró. Según lo que comunica la Fiscalía no fue esa cifra en sentido estricto sino una cantidad de dinero inferior.

”El señor Barrionuevo habla desde una propiedad que según el acta labrada vale más de 500 mil dólares con lo que ya desautoriza cualquier tipo de desmentida”, dijo Cristian Le Bihan, que representa a sus denunciantes. “Esa casa ya sugiere un enriquecimiento a costa del sindicato para quien no tiene actividad económica anterior a su actividad sindical. De todas maneras le secuestraron dinero en efectivo de manera evidente en moneda extranjera. Lo que dice no es verdad y esto no es una cuestión electoral. Hace dos años el señor Barrionuevo tiene una denuncia en sede civil de su ex mujer que alude a manejos irregulares de dinero. Quienes ahora denuncian mencionan un negociado con 2.600 lotes que iban a ser destinados a trabajadores de Aguas Santafesinas de los cuales 2.552 desaparecieron. Los lotes están en poder de una constructora y no en el sindicato”, agregó.

Según fuentes de la causa el dinero incautado en el country Aguadas fue encontrado dentro de un ropero en la casa de Silvio Barrionuevo. Y el dinero que estaba en la sede gremial estaba dentro de una caja fuerte en un despacho privado en la apariencia de no tener que ver con cuestiones administrativas de la actividad sindical.

“Jamás existieron ni en mi casa ni en ningún plazo fijo o cuenta bancaria los 3 millones de pesos y los 100 mil dólares que se dijeron”, aseguró Barrionuevo. “Ni en mi casa, ni en los bancos, ni en ningún plazo fijo. Me preocupa por mi seguridad y la de mi familia. Vivo con mi esposa y mi hija y que se deslice que tengo guardada esa suma de dinero me preocupa”, puntualizó Barrionuevo para agregar: “Si hubiese sido algo parecido me habrían detenido o demorado”.

El gremialista atribuyó lo sucedido a una interna política frente a la elección gremial a celebrarse en tres semanas. “La denuncia la hizo la lista opositora el 8 de marzo e hicieron un allanamiento a los 40 días. Esto tiene un tinte político”, se defendió Barrionuevo. El abogado de los denunciantes contrastó sus dichos. “No es que alguien denuncia y se allana al otro día. El fiscal viene trabajando, debe tomarse tiempo para valorar la verosimilitud de la denuncia y ordenó medidas en el momento que consideró oportuno. El tren de vida, la propiedad de una casa onerosa en un country y los automóviles a su nombre no condicen con la actividad de este señor a quien no se le conoce un trabajo anterior a la ocupación de su cargo gremial. Acá hay un perjuicio a todos los afiliados y los desmanejos están a la vista”.