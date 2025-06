En el Regional Copa Banco Macro Rowing dio el batacazo, Jockey agarró la punta y Old Resian cantó victoria

En el Top 9 del Regional, Rowing dio la sorpresa al vencer a GER. Jockey ganó y escaló a la cima. Old Resian venció a Duendes en el destacado de la fecha.

A Old Resian le quedó un resto y sobre el final sentenció un pleito parejo y emotivo.

En un encuentro muy parejo, Old Resian y Duendes regalaron en el Grantfield, ochenta minutos de alta intensidad y emotivos. El dueño de casa se fue al descanso imponiéndose 14 a 10 pero se le complicó tras la levantada del verdinegro en el complemento, en la que con los tries de Cáceres y Pellegrino pasó momentáneamente al frente para ponerse 29-28 arriba. Sin embargo, el equipo de Fisherton tuvo una más y no la desaprovechó. La última palabra la tuvo Farías quien selló el triunfo del tricolor de Fisherton por 33-29, dejando al verdinegro con el consuelo de haber sacado al menos dos puntos bonus que suman en este momento complicado.