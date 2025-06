Central: las jugosas anécdotas de los dos formadores que le dieron rodaje a Di María en inferiores de AFA

El primero que tuvo contacto con Di María fue Alejandro Fernández: “Lo vi jugar en 9ª en 2002 y en 2003 lo tuve en 8ª de rosarina. Si bien estaba fichado en AFA, allí no jugó casi nada. Fuimos tomando en el día a día más confianza y ahí empezó una relación de cariño mutuo. Tuvimos una relación muy cordial porque era un chico muy llevadero y con una pelota de futbol era feliz”.

Leer más: Totthenham rechazó el préstamo de Alejo Veliz a Central y sólo aceptaría una venta

Fideo no jugó casi nada en las divisiones menores de AFA

Una de las historias de Fideo tiene que ver con que jugó muy poco en AFA en las tres categorías menores. De hecho, en 9ª división en 2002, con Edgardo Arbe como formador, actuó en solo cinco partidos (ninguno de titular). En 2003, con Alberto “Hijitus” Gómez como DT, jugó un partido desde el banco. Incluso en 2004 en 7ª división quedó afuera de la lista de inferiores de AFA.

Respecto a este tema, el ex zaguero canalla de principios de la década del 90 dijo: “Quizás no era su momento. Se ve que en octava no se destacaba, algo que hizo al año siguiente en la 7ª de rosarina. Cuando quisieron ficharlo a mitad de año por su nivel ya los cupos estaban completos”.

Ale Fernández, por su parte, añadió: “Con el diario del lunes, el hecho de no haber participado en AFA lo obligó a redoblar la apuesta y no bajar los brazos. Algo que fue un gran mérito ya que fue el goleador de 7ª de rosarina”.

Algo que destacaron ambos entrenadores fue que nunca nadie de la familia Di María hizo problemas por la situación de Fideo: “Nunca vimos a los padres ni tampoco se nos arrimó ningún representante. Generalmente alguno te pregunta por qué no juega o no está fichado en AFA, pero este no fue el caso. Además, fue todo muy rápido. De ser suplente en inferiores de AFA en 9 meses pasó a jugar en primera. Esto fue un caso inédito. Lo que a un jugador le lleva cuatro o cinco años, a él le llevó menos de uno. Son jugadores con una proyección poco común”, expresó Trivisonno. A lo que Fernández agregó: “A la que veía de vez en cuando era a la mamá. Angel quería triunfar en Central y nunca le pasó por la cabeza, más allá de los tropiezos de irse del club”.

Leer más: Mercado Canalla: un campeón con Central en 2023 podría emigrar a Atlético Tucumán

El primer partido en la 6ª de AFA de Central

Fernández contó un jugoso episodio del primer partido en la 6ª de AFA de Di María que fue ante Newell’s el 19 de marzo de 2005. “La anécdota de ese partido tiene que ver con que Gervasio Nuñez pidió permiso para irse a Formosa y como cayó un día tarde Picote lo mandó al banco y Fideo fue titular. A partir de allí aprovechó la oportunidad y no la largó más”. En tanto Trivisonno recordó que “perdimos 2 a 1, Di María hizo el gol nuestro y erramos un penal sobre la hora. Además, me echaron por protestar”.

Los formadores recordaron que en esos momentos la figura estelar era Emiliano Vecchio y las esperanzas estaban depositadas en él. “Pero ya se vislumbraba que Angel era encarador, atrevido y que los mano a mano los ganaba casi todos”. Era tan bueno el nivel que Néstor Manfredi lo llevó un par de partidos a la 5ª ya que la idea era verlo con chicos un año más grande, donde la rompió y ya Don Angel lo llevó a primera. La duda pasaba por su físico porque en esos momentos había patadas para todos lados. Eso también fue una sorpresa para nosotros porque en ningún momento lo llevaron por delante y nunca se achicó.

Las anécdotas personales con Ángel Di María

A la hora de contar una anécdota Picote dijo: “Di María fue el primer jugador que llegó a primera de los que tuve en inferiores. Cuando me enteré que podía debutar en primera me fui con el plantel de reserva y mi hijo Facundo. Lo cargaba diciéndole que me haga quedar bien. Yo estaba muy nervioso antes del partido en la platea. Son esos momentos que uno guarda de por vida. Nunca más pude cruzarme con él después que se fue de Central. Pero seguramente cuando lo presenten o tengamos una chance vamos a ir a donde sea para poder darle un abrazo y agradecerle por todo ese sentido de pertenencia que tiene con el club”.

En tanto Ale Fernández expresó: “Cuándo se fue al Benfica estaba mirando un partido de Central con mi ex pareja y sonó el teléfono. Atendí y no le reconocí la voz al principio. Me estaba llamando desde Portugal para saber como estaba y decirme que me apreciaba mucho. Esa fue una caricia al alma. El último contacto que tuve fue cuando Central salió campeón a través de un amigo en común que le mandó una foto juntos festejando en el Gigante y Angelito se alegró por eso”.