Vicentin: el juez otorgó la libertad a los cuatro directivos detenidos, pero seguirán bajo investigación

La causa Vicentin

Los fiscales denunciaron en diciembre de 2023, que antes de que se consumara la cesación de pagos de Vicentin, se conformó una asociación ilícita destinada a ocultar a productores y bancos la verdadera situación financiera y seguir así sacándoles plata y mercadería. Y denunciaron que esa organización siguió funcionando después del default y luego de que formalmente cambiara el directorio, con la intención de consolidar el delito.

A través de distintas maniobras que imputaron como administración fraudulenta, entre fines de 2019 y fines de 2024, los cuatro exdirectivos fueron responsables de una erosión en el patrimonio de la concursada de 890 millones de pesos actualizables. A valores actuales, unos $ 6 mil millones. Esas maniobras se realizaron, según la fiscalía, por la vinculación de los exdirectivos detenidos con la estructura del directorio surgida luego de la crisis de pagos de diciembre de 2019.

Si bien el juez Salvador no revocó las imputaciones, habilitó la excarcelación a cambio de una caución económica de 1 millón de dólares. La fiscalía aún no se pronunció respecto de si apelará o no el fallo de la Cámara.