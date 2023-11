Dengue: a la espera de la vacuna, Rosario ya tiene tres casos confirmados

Las droguerías no las entregaron aún a las farmacias. Mientras tanto, piden extremar las medidas preventivas contra el mosquito Aedes aegypti

Con el objetivo de concientizar sobre las medidas domésticas preventivas para no favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue, y mientras en Rosario se reportaron tres casos leves importados de la enfermedad, autoridades sanitarias y de control de vectores de la Municipalidad expusieron la situación epidemiológica y los resultados de un muestreo realizado con “ovitrampas” en 60 domicilios, lo que sirvió para graficar las condiciones en las que se cría el huevo del Aedes aegypti. Se aclaró que aún no hay un escenario de brote, y que la especie de mosquito sobrevuela en espacios al aire libre, no es la que transmite el dengue.