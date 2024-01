La historia de Pistorius, el campeón paralímpico que asesinó a su novia un día de San Valentín

Ya de chico tuvo sus primeras prótesis, que le permitieron moverse con independencia. Y mucho más que eso.

El joven estudió en un colegio muy exigente de Sudáfrica, el Pretoria Boys, y luego cursó la carrera de comercio en la universidad. Fue en el ámbito universitario donde comenzó a probar y competir en diferentes deportes, con sus piernas ortopédicas de carbono. Probó rugby, fútbol y waterpolo. Aunque siempre elegía el atletismo al resto. Sus amigos le decían “Blade Runner”, en alusión a la película.

Poco después, Pistorius se convirtió en un atleta de alto rendicimendo y arrasó en pruebas atléticas paralímpicas.

Su primera gran hazaña fue formar parte de los Mundiales del Daegu de 2011, en los que participó en los 400 metros lisos y como miembro del equipo que ganó la plata para Sudáfrica en el 4x400. No obstante, su gran hito fue haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, donde llegó hasta las semifinales de los 400.

