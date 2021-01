Dyhzy apuntó contra los medios de comunicación “que viven hablando” de él en forma “despectiva y fea”. El hijo de Alberto Fernández remarcó en una serie de historias en Instagram: “Si esta es la reacción que querían, la tuvieron, ganaron. Estoy harto de que mientan sobre mí, de que me llamen ‘Estanislao’ y de que no respeten nada”, expresó después de admitir que no se siente “cómodo” con el nombre que lleva en el DNI.

En ese sentido, reclamó que “Tani”, que es como le dicen las personas que lo “quieren y respetan que el nombre dado al nacer” ya no es parte de su identidad.

“Yo me defiendo solo, no lo hace nadie ni un Gobierno ni la gente. Si yo no salgo a aclarar esto, el día de mañana los medios lo levantan como nota diciendo que estuve en una clandestina. Que digan lo que quieran, porque no es verdad”, aseguró.

El joven artista explicó que el evento por el cual se desató la polémica se llevó a cabo en un bar y contó: “En un momento, vino la Policía porque la música estaba alta y los vecinos se estaban quejando. La bajamos como nos pidieron. Era un lugar habilitado con todas las normas. Si vinieron los efectivos y no lo clausuraron, es porque no era una clandestina”.