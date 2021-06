La Sole y Abel Pintos salieron a respaldar a Paulo Londra para que pueda cantar

En el caso de la intérprete oriunda de Arequito no solo manifestó su apoyo sino que incluso fue más allá y contó que vivió una experiencia similar. “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él. Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”, escribió en su cuenta de Twitter.

También en la cuenta del pajarito Pintos escribió: “#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música”.

María Becerra, la joven artista que rompe récords en reproducciones con "Miénteme" junto a Tini Stoessel, también lo había salido a apoyar en junio del año pasado. “Qué triste wacho… qué triste que haya pibitos/as por ahí queriendo cumplir sus sueños, bancándose todo solos, viniendo de abajo y que se crucen con hijos de p… que se aprovechan de su inocencia, su desconocimiento haciéndoles firmar contratos tan sucios”, publicó en su momento.

Pero las críticas le llegaron cuando días atrás compartió en las redes sociales una foto con Ovy, precisamente quien está en conflicto con Londra. Y ante la ola de cuestionamientos debió salir a aclarar. “Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado, pero simplemente fui a hacer mi trabajo”, escribió.