Departamentos: el ranking de los barrios con los alquileres más caros

Lourdes, Abasto y barrio Martin son los que tienen hoy unidades disponibles a mayor valor. Pichincha se ubica entre los más demandados. La Sexta, el más barato de los macrocéntricos. Puerto Norte no se tomó en la muestra por su escasa disponibilidad

Puerto Norte, que tiene los más costosos de la ciudad, no se toma en la muestra por la escasa disponibilidad en alquiler. De acuerdo a fuentes del sector, ese segmento premium, que representa solo entre el 3% y el 5%, tiene vida propia. Se maneja mayormente de manera informal entre conocidos o referenciados, muchas veces en dólares, porque no hay peligro de que los inquilinos no paguen.