Rugby: Atlético del Rosario juega en Benavídez buscando una urgente recuperación

Podría decirse que el partido que tiene por delante Plaza esta tarde en Benavidez, es un duelo de necesitados entre dos equipos con mucha historia. Atlético del Rosario (12º, 2 puntos) visitará a Newman (9º, 5 puntos) buscando encontrar una recuperación que tanto necesita, ya que el equipo del pasaje Gould no empezó bien el Top 12 de la Urba 2024 Banco Macro y pasada tres fechas no logra levantar cabeza.

Atlético del Rosario todavía no pudo ganar, empató como local con Champagnat y perdió en sus otras dos actuaciones, la última ante Alumni en Tortuguitas. Su rival de esta tarde no está mucho mejor. Newman perdió dos de los tres que jugó, algo inusual de acuerdo a las últimas campañas del Bordó. Viene de caer en el clásico ante Champagnat, por 27 a 20, un choque que no se jugaba desde hacía 13 años.