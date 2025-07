"Sos un negro que juega al fútbol": la mujer del ex-Newell's preso en Mendoza denunció violencia policial

>> Leer más: Le robaron $450 mil a un ex jugador de Newells y contrató a Los Simuladores para hallar a los ladrones

“Estábamos yendo y había un camión adelante. Matías lo quiere pasar al camión y cuando estaba por hacerlo, me dice ‘hay doble línea’. O sea, él ya se da cuenta que esto claramente es una infracción, a lo que obviamente había más adelante un control y lo frena”, reveló la mujer.

Según Yamila su marido se opuso al procedimiento y hasta le entregó los documentos a los policías, hasta uno de ellos se los llevó a la camioneta para labrar el acta. A partir de ese momento todo se tornó violento. “Este otro policía nunca se nos identificó. Se acerca al auto y empieza a pegarle a la ventana violentamente. ‘Bajate. ¿Qué te creés?’. Empezó a decir un montón de cosas”, continuó Yamila.

Orihuela, según el relato de su pareja, se bajó del auto y volvió a recibir una agresión verbal: “Ahora yo te voy a enseñar a respetar. Empujón, empujón y empujón hasta que lo lleva y le dice que lo quiere cachar en el auto de policía. Yo me doy cuenta de que lo que hace el policía es pegarle”.

Denuncias de más irregularidades

Mientras Orihuela era agredido, la hija menor de la familia, de 9 años, comenzó a llorar. Yamila intentaba calmarla, pero también veía como el jugador era agredido.

A partir de allí comienzan los videos de Yamila: el jugador forcejeando con los policías para terminar reducido al costado de la ruta. “No te hice nada, no te hice nada”, exclamaba el jugador.

Luego, uno de los agentes comenzó a detener a otros viajeros para que sirvan como testigos, pero recortando la versión de los hechos, según Yamila. Esta situación alteró a Orihuela, que exigía estar presente cuando los uniformados relataban los hechos para corroborar sus palabras. Para ese momento, la niña de 9 años ya estaba descompuesta.

La versión de la Policía de Mendoza

Apenas unos días después de disputar los últimos minutos del partido frente a Central en el Gigante de Arroyito, el defensor disfrutaba de unos días libres junto a su familia. Alrededor de las 10 de la mañana del lunes, mientras circulaba por la ruta nacional 7, a la altura del kilómetro 1107, fue interceptado por los agentes de tránsito cerca de Potrerillos.

Según detallaron en el parte oficial de la Policía Vial de Mendoza, Orihuela reaccionó de forma violenta tras ser frenado por una maniobra indebida al volante, en el que su camioneta cruzó una doble línea amarilla que impide los sobrepasos. Al momento en el que los uniformados solicitaron la documentación, el jugador bajó en evidente estado de exaltación, profirió amenazas y se resistió activamente al procedimiento.

Los efectivos indicaron que, en el intento por calmar la situación, el Oficial Ayudante Cañizares recibió un golpe con la puerta del vehículo ante la violenta salida del futbolista. A su vez, lo acusaron de romper el acta de infracción delante de los presentes y de negarse a firmar, hecho que agravó su situación legal, pero que es desmentido por la familia de Orihuela.

Allí, mientras discutía con los agentes, detallaron que Orihuela se abalanzó sobre el oficial, quien sufrió heridas leves a causa de los forcejeos. Cabe destacar que la secuencia quedó registrada en videos que quedaron a disposición de la Justicia. Finalmente, el fiscal Horacio Iturbide, a cargo de la causa, ordenó su detención inmediata y el jugador fue trasladado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, imputado por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

Qué dijo Matías Orihuela

El mismo jugador relató brevemente los hechos al diario Huarpe de Mendoza: “En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido”, reveló en unos audios.

“Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”, agregó.

También se difundió una imagen del rostro del futbolista después del arresto en el costado de la ruta, en el cual terminó con golpes en el piso con los agentes de tránsito.