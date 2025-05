Julián Moreno: "La estructura económica se está desgranando"

Moreno recordó que Apyme luchó, en muchos de sus 38 años, contra “modelos neoliberales como los que hoy están repitiéndose, sin demasiadas ideas nuevas”. Son ciclos de acumulación por valorización financiera, que tienen como contrapartida la destrucción de la industria y el empleo. “ Sabemos que esto va a terminar porque estos ciclos que no pueden ser eternos, no podés endeudar al país cada vez más y luego ajustar y ajustar para poder pagar una cuota parte, llevar la obra pública en cero, bajar las jubilaciones y dejar a los jubilados sin remedios”, dijo. El ajuste, advirtió, “cada vez le va a pegar más cerca a toda la sociedad”.

“Este modelo tiene un desenlace conocido, no solo no acumula reservas sino que no permite, con este tipo de cambio revalorizado, producir nada de manera competitiva, si aparte te abren las importaciones, no queda una empresa”, señaló. Como la industria ocupa casi el 20% del trabajo formal en Argentina, “el proceso de destruirla es muy nocivo para la generación de empleo y producción”, indicó. Desde su punto de vista, la tarea es “cortar lo antes posible, y para eso hay que tomar conciencia de cuál es el problema, saber que esto no es algo que teníamos que pasar sí o sí y que no tenemos por qué tener un destino de miseria teniendo un país como Argentina”.