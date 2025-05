Empresas de biocombustibles en jaque: reclaman urgente publicación de precio de referencia

La secretaria de Energía de la Nación no publicó el precio en base a la fórmula vigente. Esta situación generó un perjuicio a las empresas de biocombustibles de $68 mil millones

En el texto dirigido a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación, explican que la no publicación del precio de referencia en base a la fórmula vigente “generó un perjuicio a las elaboradoras de biocombustibles de 68 mil millones de pesos”.

En ese sentido, se explicó que "en julio 2024 la Secretaria de Energía estableció arbitrariamente el precio del biodiesel en valores tan inferiores al que debería haber sido según su reglamentación que no sólo eliminó sistemáticamente durante todos y cada uno de esos meses el 100% del término rentabilidad del capital, sino que no permitió cubrir la totalidad de los costos de producción de biodiesel”. Las cámaras advierten que “es oportuno recordar una cuestión básica del derecho: la reglamentación no puede ir en contra de la ley. En el período consignado”.

