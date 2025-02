Cristian Fabbiani: "No merecimos perder, pero el fútbol no tiene lógica"

El Ogro Fabbiani no anduvo con vueltas. "No merecimos perder", dijo el flamante entrenador de Newell's , luego de la caída frente a Barracas Central por 2 a 0. En su apreciación, el equipo leproso empezó mostrar algunas cosas de lo que pretende. "Hoy se vio la intención que tengo" , aseguró.

"Lo unico que pienso es que estuvimos a la altura. No merecimos perder. Los jugadores entendieron lo que me gusta. Ellos hicieron dos goles de otro partido. Al equipo le di orden", aseguró el Ogro.

"Vamos a mejorar. Esto es fútbol, a veces no ganas mereciendo", añadió.

Sobre el penal que no le sancionaron por una mano de Rak, declaró: "No quiero caer en la jugada polémica. Hoy se vio la intención que tengo. No estoy contento pero esta es la idea, con orden y trabajo".