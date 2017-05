El gobernador Miguel LIsfchitz reconoció este mediodía que el de la seguridad es el tema de mayor preocupación en el inicio de su gestión. Pero afirmó que los indicadores señalan que se está "avanzando", y que se ha "encontrado una senda".

"Al inicio de mi gestión (la inseguridad) era la mayor preocupación, la más aguda. El más difícil para abordar", arrancó el mandatario. Pero aseguró: "Hoy siento que avanzamos, no porque la situación esté resuelta, no porque no siga habiendo casos resonantes como el que pasó en mi ciudad -- sino porque creo que hemos encontrado una senda".