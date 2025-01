Tragedia y misterio: estrella de Only Fans murió tras caer del balcón de un hotel en Brasil

Una particular tragedia impactó de lleno a Río de Janeiro, en Brasil. Una actriz de cine para adultos cayó del balcón de un hotel de esa conocida ciudad mientras filmaba una escena de una película pornográfica con dos hombres.

La víctima era conocida en Internet como “Anna Polly”. El diario US Sun asegura que Anna Beatriz Pereira Alves era una actriz y modelo muy popular en Only Fans que tenía 27 años. La última semana de enero, la estrella se encontraba en Brasil para el rodaje de un nuevo proyecto para una plataforma en línea, en el que también participan dos hombres. Al momento de la caída, eran estas dos personas las que estaban en la habitación del Mont Blanc Apart Hotel con la víctima.