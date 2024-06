Koino Yokan y Nahuel Pennisi tocan en la gran fiesta popular del 20 de junio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Rosario (@muni_rosario)

Una fiesta popular

Una de las apuestas fuertes del festival es Koino Yokan, el dúo oriundo de la ciudad de Buenos Aires formado por Tomás Otero y Jeremías Oro, que en los últimos años dio un salto de popularidad gracias a la viralización en redes de sus canciones. Si bien estuvieron en la ciudad a comienzos de mes presentando su disco “Desandando Mis Pasos", compartieron el entusiasmo de volver para ser parte de un acontecimiento cultural como son los festejos del 20 de junio.

“Ir a Rosario siempre es espectacular porque es una de las ciudades más fuertes de Argentina en cuanto a la euforia del público. Es muy divertido tocar para gente que tiene tantas ganas de entregarse a la experiencia del show”, aseguró Tomás en diálogo con La Capital.

“Es un desafío tocar para gente que quizás no te conoce. Pero al mismo tiempo es una oportunidad que queremos aprovechar, sobre todo para disfrutar porque nos gusta mucho divertirnos en el vivo. Y vamos a hacer todo lo posible para que la gente conecte con nuestra música. Creemos que va a pasar porque nuestro universo musical es uno que cualquiera puede escuchar, no somos una banda de nicho. Pero el repertorio de Koino es super familiar, la gente nos escucha barriendo la casa, cocinando. Entonces creemos que vamos a encajar bien en el momento, con toda nuestra energía puesta ahí”, adelantó el cantante de cara a la presentación de esta tarde.

Sin dudas, Koino Yokan es una banda que lleva sus contagiosas melodías como estandarte. En ese sentido, no les preocupa el repertorio sino el vínculo a construir con la gente durante la presentación. “Yo no me siento muy identificado con la idea de representar un disco en lugares, sino con ir a transmitir emociones. Puede sonar medio new age pero lo digo sinceramente. Podríamos estar tocando este disco o el anterior o hacer canciones populares que no sean nuestras, y yo lo disfrutaría igual. Porque la idea de hacer canciones populares es transmitir una emoción y que la gente la pueda tomar y transformar en lo que pueda”, detalló Tomás.

Además de la argentina, aseguraron que su bandera es la honestidad. “Tiene que ver con los principios de uno y con no corromperlos. En la música, tiene que ver con que siempre prime la canción y que toda la brillantina que hay por detrás sea un suplemento y un acompañamiento. Pero estar siempre al servicio de la canción, que es lo que transmite la emoción y lo que le hace bien a la gente”, cerró el músico.

Otra presencia destacada es la de Nahuel Pennisi, ganador de cuatro Premios Carlos Gardel (y nominado a tres Premios Grammy Latinos) por su notable trayectoria en el folklore y la música popular argentina. “Ir a Rosario para mí siempre es un orgullo muy grande y un privilegio porque está muy ligada a la música y la cultura, y tiene un nivel de artistas muy grande. Es un desafío hermoso, al igual que es ir a tocar para un público que es parte de una gran fiesta y no va a escucharme a mí. Siempre es lindo para cualquier artista el desafío de tocar no solamente para sus fans sino para todo el mundo”, contó Nahuel.

A su vez, subrayó su alegría por ser parte de los festejos patrios. “Estar en el Monumento el Día de la Bandera es totalmente emotivo, tiene una connotación muy importante para mí, porque mi bandera es muy valiosa y muy importante. También tiene que ver con elegir una vez más nuestro país y nuestros colores”, señaló el músico.

En cuanto al repertorio, pensado para el público amplio que se espera ocupe el Parque a la Bandera, Pennisi anticipó: “Las canciones tendrán que ver con mis discos que vengo tocando hace tiempo, también compartiremos alguna de las nuevas. Pero queremos sobre todo hacer hincapié en cantar con la gente, poder interactuar, así que seguramente habrá un momento de canciones populares que nunca se olvidan. Y más en un día como este donde va a haber un montón de familias, está bueno aprovechar que la música une, que genera lazos y encuentros”. En este sentido, prometió hacer “algún folklore, algún homenaje a Rosario, y también “algunas de las canciones más importantes” que marcaron su carrera en el último tiempo y consagraron un presente de gran éxito.

Desde este momento álgido, que lo proyecta de gira por todo el país en los próximos meses (incluyendo un Gran Rex en septiembre), Nahuel no pierde de vista el camino recorrido y el trabajo sostenido. “Todo viene de la mano de algo que vengo construyendo hace tiempo, y siempre con la intención de mantener el entusiasmo de cuando uno era chico y hacía las cosas por soñar. Más allá de estar en un lugar muy lindo ahora, quiero conservar esa iniciativa y seguir alimentando esas ganas”, aseguró el cantante y guitarrista.

En su caso, afirmó que además de la argentina, "compartir” es su bandera. “El hecho de ofrecer lo que uno tiene hacia el otro, porque creo que la música es un poco eso. La música la hacemos entre todos, más allá de quien componga, quien interpreta y quien escuche cada canción”, cerró Pennisi.