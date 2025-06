Viajará 300 kilómetros hasta Rosario en un Citroën celeste y blanco para homenajear la bandera

Este 20 de junio, Día de la Bandera, Martín Viera no se limitará a recordar la fecha: decidió vivirla en movimiento, con una expresión vibrante de su amor por la patria. Abogado, vecino de Nueve de Julio, provincia de Santa Fe, Viera partirá rumbo a Rosario junto a su hijo adolescente, a bordo de un Citroën completamente pintado con los colores nacionales.

“El amor por la Patria no debería ser algo esporádico ni limitado a una fecha. Es algo que se siente y se vive todos los días”, expresó Viera en diálogo con Cadena Nueve. La frase no es retórica: refleja una vida atravesada por la argentinidad como elección cotidiana. En su casa-quinta flamea una bandera en un mástil de 10 metros, su pileta replica los colores nacionales, y sus motos restauradas -una Zanella, una Puma del ’75 y hasta un motocarro- fueron intervenidas con detalles celestes y blancos. Incluso, durante la pandemia, usaba un barbijo que respetaba el azul ultramar exacto según estudios del CONICET.

El auto con el que viajará a Rosario para estar presente este viernes 20 de julio es fruto de un proyecto que le llevó años de trabajo. “No es que me lo propuse de entrada… empecé con una Zanella 125, después una Puma del ’75, después un motocarro… y así. Todo celeste y blanco. La idea fue creciendo”, relató.

auto6.jpg

Pero su pasión no se agota en lo visual. Viera vive su argentinidad con una mirada amplia: valora el tango, pero dice que el folklore lo representa más, por su carácter federal. Y hasta en su forma de tomar mate —en pava, apoyada en un protector artesanal hecho por la hija de una amiga— se filtra su intención de reivindicar costumbres nacionales.

auto8.jpg

La visita al Monumento a la Bandera no será la única parada. Viera proyecta recorrer junto a su hijo otros sitios históricos como San Lorenzo y Tucumán. “Es una manera de compartir no solo la historia, sino también valores y amor por la patria. No se trata de imponer nada, sino de vivirlo con alegría”, sostuvo.

auto2.jpg

En cada viaje, en cada salida con el Citroën celeste y blanco, las reacciones de la gente son inmediatas: bocinazos, saludos, fotos. “Creo que esto genera algo lindo. Nos recuerda que la bandera no es solo un símbolo: es parte de lo que somos”, concluyó.

auto4.jpg

Finalmente, Viera convocó a todos los vecinos de Nueve de Julio a colocar la bandera nacional este viernes en sus casas, comercios y edificios públicos. Y para quienes no cuenten con una, propuso al menos atar una cinta celeste y blanca: un gesto simple que, para él, significa mucho más que un adorno. Es una declaración de identidad.