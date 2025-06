Destrozaron al director técnico argentino de una selección que quedó afuera del Mundial 2026: "Es un vago"

“Ricardo Gareca no trabajaba”

En un programa de televisión, Arancibia dijo contar con datos del vestuario de la selección y aseguró: “No estuve adentro, pero lo que vi de afuera y algunos que me comentaron que estuvieron ahí, Gareca es un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos, eligió a jugadores que no venían jugando”.

Arancibia incluso habló del pasado de Gareca como entrenador y a la hora de referirse a sus logros anteriores sostuvo: “Hay técnicos que agarran un veranito de San Juan”.

“En Perú los agarró a todos bien, (en Chile) no se trabajó lo que había que hacer, traer un técnico que viva en Chile, ver jugadores, monitoreando en los estadios”, cerró el exjugador de la Universidad de Chile.