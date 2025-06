Fiscalía ofrece recompensa por datos sobre el homicidio de un operario en Circunvalación

Mientras circulaban por Circunvalación, a la altura de la bajada de calle Palliere, se les acercó una moto y les dispararon. Uno de los disparos perforó la luneta y otros dos destrozaron las ventanillas del lado izquierdo. Maximiliano fue alcanzado por un proyectil en la cabeza y se desplomó sobre el volante. Su compañera resultó ilesa y solo atinó a aferrar el volante para detener la marcha del auto contra el cerco de cemento que divide los carriles de la avenida.

Luego del crimen circuló la versión de que el auto y una situación de compra del vehículo, podría ser una causa poco transparente del homicidio, ya que ni Gómez ni su pareja estaban ligados a ninguna banda ni tenían antecedentes penales.

La fiscal Gisella Paolicelli tomó el caso: “La víctima era un trabajador de una empresa muy conocida de la zona. No tenía antecedentes y su conducta era la de un trabajador común. Su novia no recuerda demasiado el momento del ataque, sólo que escuchó las estampidas de los balazos. Tampoco la antigua pareja del muchacho ni sus padres nos refirieron algún tipo de problemas que pudiera tener con alguien, ni amenazas, ni deudas. Es un hecho muy extraño. Vamos a relevar las cámaras de vigilancia tanto de las proximidades de la empresa como de la avenida Circunvalación para tratar de dar con la moto desde la cual partieron los disparos”, aseguró sin más precisiones ni datos que le permitan dar un paso adelante.

Florencia, la pareja de Gómez, quedó en shock ese día y cuando llegaron los primeros policías al lugar les dijo: “Vinieron por atrás, pero no sé si nos seguían. La moto se puso a la par y dispararon. Tenían casco y no les vi la cara. La moto parecía enduro, pero no sé” y estalló en llanto.

Dudas y certezas

Sobre la banquina aguardaban sin consuelo los compañeros de trabajo de la pareja, que llevaba adelante una relación de pocos meses. “Era un muchacho impecable. Hace siete años que trabajamos todos como operarios en Liliana y él nunca nos contó que tuviera problemas con nadie. Estaba ahorrando para comprarse un auto por que el Chevrolet era del padre y su plan era irse la semana que viene a Villa Gesell con la novia”, dijo uno de los operarios que trabajaba junto a la víctima. Otro sostuvo que “nunca me dijo que debiera plata, ni que lo amenazaran. Era un muchacho feliz y muy trabajador”.

Ese día de navidad trascendió que algunos de sus compañeros vieron estacionada la moto desde la cual partieron los tiros asesinos a pocos metros de la calle que sale del portón de la fábrica, supuestamente esperando a que el Chevrolet Aveo de Maximiliano saliera a la ruta.