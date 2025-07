Emilia y Six Sex lanzaron su nuevo y criticado hit "Pasarella"

>>Leer más: Quién es Six Sex, la polémica cantante de la que todos hablan

De qué tratan la letra y el video de “Pasarella”

En “Pasarella”, Emilia y Six Sex crean un personaje consumista y superficial que solo piensa en seguir las modas. El tema empieza con los versos: “Con mis tacos de museo me paseo por Milán / Visto marcas europeas que no sé ni pronunciar”, dando la idea de que ya no se sabe ni lo que se compra pero solo se lo adquiere para mostrarse. Además, se relaciona con una entrevista viral de Emilia en la que la artista no supo pronunciar correctamente la marca de su vestido y posteriormente recibió críticas en redes.

En el video, se utiliza una referencia que también se pone de manifiesto en el estribillo y tiene que ver con la película “El diablo viste a la moda” de 2006. En el clip se presenta un personaje similar a Anna Wintour, la última editora en jefe de la revista Vogue, una de las más prestigiosas publicaciones de moda.

Justamente, la icónica cinta explora el mundo de la moda con su crudeza, crueldad y competencia. Lo que buscan las cantantes con su sencillo, es poner en evidencia la presión por adquirir productos y mostrar una imagen determinada que imponen los nuevos tiempos y pensar cómo sus efectos terminan generando un escenario de apariencias y competencia feroz. Para esto utilizan la sátira en escenas como las que las estrellas cargan bolsas de compras que van aumentando a medida que avanza el video hasta que les pesan tanto que ya no pueden ni siquiera arrastrarlas.

Algunas críticas han leído como demasiado leve el intento de crítica, otras han destacado la habilidad de Emilia para responder a las burlas recibidas lanzando una canción similar al resto pero con otra profundidad. Lo cierto es que “Pasarela” seguramente ya suene en las radios y las distintas plataformas.

El video de “Pasarella”