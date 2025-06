Los gobernadores muestran los dientes en tiempos de vacas flacas

En las provincias, la paciencia se agota . Asfixiados por la caída de la coparticipación, los gobernadores le mandaron a Javier Milei un doble mensaje . Uno, pueden juntarse a pesar de las diferencias. Dos, pueden generarle costos políticos. Le muestran los dientes, pero no muerden. Todavía.

La reunión en el Consejo Federal de Inversiones parecía una asamblea de la ONU : radicales con un partido que es un cascarón vacío, macristas autónomos, provincialistas varios, peronistas Milei-friendly y (¿pos?) kirchneristas. Todos dejaron los pruritos ideológicos en la puerta del CFI para hacer catarsis y pedirle una reunión a Milei para que abra la canilla de recursos . Con diferentes estrategias frente a la Casa Rosada, la señal más potente no fueron las declaraciones de ocasión, sino la foto de unidad de los 23. Como dice la famosa frase del teórico de la comunicación Marshall McLuhan, el medio es el mensaje.

Los gobernadores ven que la situación se torna cada vez más crítica . La coparticipación cae porque la actividad económica no repunta y porque Milei retocó los mecanismos para girar recursos impositivos a las provincias.

image.png

Santa Fe está en el lote de las más afectadas. Según relevó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las transferencias automáticas cayeron 24,8 por ciento interanual en mayo y prácticamente se estancaron en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

En la Casa Gris aseguran que el ajuste de 2024 permitió ahorrar recursos para enfrentar el 2025 y sostener los niveles salariales y el plan de obra pública, aunque otras provincias están ante un cuadro mucho más dramático. Menos plata significa, por ejemplo, sueldos más rezagados frente a la inflación e incertidumbre sobre el pago del medio aguinaldo.

Los gobernadores se quejan de que Milei se lleva los laureles de un equilibrio fiscal basado en jubilaciones licuadas, obra pública paralizada y contabilidad creativa, mientras ellos pagan los costos.

Los números del Congreso

El miércoles, los gobernadores reforzaron su aviso a Milei. Después de colaborar con la Casa Rosada —porque comparten electorado, creen que su programa económico es lo que hay que hacer o porque no tienen plan alternativo—, mandaron a sus diputados a aportar al quórum, e incluso sumaron votos positivos en el aumento de los jubilados y la prórroga de la moratoria y la declaración de emergencia en discapacidad.

Son temas sensibles, que les permiten a los caciques provinciales mostrarse del lado de los que sufren y empujan a Milei a que tenga que romper otra vez el vidrio y usar la herramienta del veto, si es que el Senado —como se espera— aprueba las iniciativas.

El tablero de Diputados mostró otra postal inquietante para el gobierno. Varios héroes cambiaron de bando o se mantuvieron neutrales, por lo que los negociadores de Milei tendrán que trajinar los pasillos del Congreso y pagar más caro (en términos políticos) el apoyo para blindar un veto.

image.png

Después de ayudarlo a exorcizar el fantasma de la ingobernabilidad y de esperar una negociación que no llega, los gobernadores le recordaron a Milei que su posición en el Congreso es frágil.

Eso no significa que los gobernadores se pinten la cara y se lancen a un conflicto abierto con el presidente, pero sí que la situación económica y política los lleva a adoptar una postura más confrontativa, justo cuando más sectores sociales heridos por la motosierra empiezan a confluir en la calle.

>> Leer más: La Nación y Santa Fe van a una audiencia de conciliación por la deuda previsional

Con la mayoría de las elecciones provinciales y las legislativas de medio término por delante, los gobernadores se miran en el espejo de Jorge Macri, responsable de la casa matriz del partido que colaboró hasta niveles humillantes con los Milei. Roma no paga traidores, pero tampoco aliados.

Aún entre los economistas más críticos del gobierno y que consideran que el esquema de dólar barato para sedar la inflación es insustentable creen que Milei llegará bien pisado a las elecciones de octubre. Por el acompañamiento geopolítico de Donald Trump, la fragmentación de una oposición anclada en el pasado y la tolerancia de una sociedad que valora la desaceleración de los precios y donde el empleo se deteriora, pero todavía se vive como un fenómeno individual.

Los dilemas de Unidos

Una pregunta es qué hará Unidos para Cambiar Santa Fe en octubre. En los últimos días empezó a circular la posibilidad de dar libertad de acción a los partidos de la alianza. Una salida de compromiso pero que no exime de definiciones a los socios de la coalición, donde conviven posturas muy diferentes sobre el gobierno de Milei.

El socialismo está parado en un lugar de oposición dura a los libertarios, mientras a nivel nacional Mauricio Macri firmó la capitulación del PRO y abre la puerta a acuerdos distritales. ¿El PRO santafesino puede hacer una alianza local con el mileísmo? Y más decisivo aún, ¿dónde estará el sello de la UCR santafesina, el partido del gobernador y que tiene el rol de conducción de Unidos?

No jugar no parece una opción, por lo que se abre un abanico de posibilidades, que van desde abonar a una alternativa más anti Milei hasta acompañar de alguna forma la lista de LLA, pasando por presentar una nómina que no le haga demasiada fuerza a los libertarios. Cada escenario repercute de manera diferente en la coalición y ante el electorado de Unidos.

Pullaro Agroactiva Armstrong.jpg LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Por lo pronto, Pullaro aprovechó Agroactiva para subir el volumen de la crítica al gobierno. Desde la tribuna de Armstrong el gobernador amplificó reclamos sectoriales como la eliminación de las retenciones y el rechazo a la importación de maquinaria agrícola usada, insistió con su modelo productivista en contraste con el esquema de base financiera de Milei y con los créditos para el agro buscó diferenciarse con la Nación no sólo en el plano retórico, sino también en el de las políticas públicas.

De todos modos, los recursos son escasos y obligan a fijar prioridades. “Es tiempo de vacas flacas, de aglutinar y redefinir objetivos”, dice un integrante de la mesa chica de Unidos.

Con esa idea en mente Pullaro reunió este sábado en la UNL a ministros, secretarios y subsecretarios del gobierno. Hasta acá, la alianza que nuclea a once partidos y que logró fusionar al Frente Progresista y Juntos por el Cambio funcionó de manera aceitada por el liderazgo de Pullaro y la inteligencia colectiva de la coalición, la confianza que inyectaron los resultados rápidos en seguridad y el margen de maniobra política que le dieron las mayorías en la Legislatura y un peronismo nocaut.

>> Leer más: La jugada para arrinconar a Milei por la deuda previsional con Santa Fe

Un año y medio después, el escenario es diferente. Milei genera un efecto derrame pero de escasez, hay condiciones para que se rearme un esquema de tercios y la reforma constitucional pone a prueba los acuerdos de Unidos. “Se nota que somos una coalición que surgió de unas Paso y que hubo poco trabajo previo”, reconoce uno de los arquitectos de la alianza.

Negociación a fuego lento

Esta semana no hubo grandes avances. Tanto el radicalismo como el socialismo pidieron una semana para afinar su propuesta de reglamento de la Convención. Hay movimientos y encuentros, por ejemplo con las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, pero cuesta hilvanar los consensos más finos.

“Está dentro del terreno de lo que podía pasar cuando pasás de los títulos a los temas en detalle. Igual, todo lo que tiene que ver con temas estructurales están establecidos en la ley de necesidad. Ese es el piso, que refleja los acuerdos tanto con un sector de la oposición como dentro de Unidos”, dice uno de los negociadores de la reforma.

El diálogo formal con el peronismo también está en stand by. Después de jugar la carta de Juan Monteverde para ofrecer renovación, los senadores hacen fuerza para quedarse con la presidencia del bloque y desde ahí sentarse a negociar con el gobierno, que tiene el quórum garantizado pero que quiere mayorías más amplias.

En el oficialismo creen que ese tironeo entre el PJ tradicional y el referente de Ciudad Futura se resolverá recién el 29 de junio, el día de las elecciones locales. El clima de campaña, admiten en Unidos, está todavía más frío (y no sólo en términos metereológicos) que antes de las elecciones del 13 de abril.