Rugby: para la gente Juan Imhoff vuelve a Duendes, para el Fantasma Juan vuelve a casa

El club de Las Delicias anunció mediante un comunicado el “esperado” regreso de Juan Imhoff que dejó su marca, no sólo en el rugby galo.

No había otra manera de terminar la historia. Juan Imhoff vuelve al Fantasma, a su querido Duendes Rugby Club. Se viene de París a Las Delicias, sin escalas, para cerrar una brillante carrera en el lugar donde dio sus primeros pasos. Así lo anunció la propia institución verdinegra con un comunicado.

Hace casi un año, cuando fue consultado por Actu Rugby si pensaba en volver a jugar para el Verdulero, Imhoff no dejó dudas: “Me encantaría. Vi las imágenes del partido de Bordeaux y, al ver el homenaje que rindieron a Jandre Marais y Kane Douglas, dije ‘¡guau! Realmente es el final perfecto para un jugador acabar en un club como ese. Así que sí, merezco jugar una última vez con la camiseta de Duendes. Y por estos pocos partidos, devolverle al club y a los hinchas lo que me dieron, en particular la oportunidad de tener una carrera increíble”, agregó en ese entonces.

Los impecables números de Juan Imhoff en el rugby profresional

Juan Imhoff puso fin de su carrera en el rugby profesional a fines del año paso, a los 36 años, mostrando números envidiables.

Con Racing 92, el wing le puso punto final a su etapa como jugador mostrando en su foja ser el jugador argentino con más partidos (259), más años (13) y más tries (112) en un club de una de las principales ligas del extranjero. Con la camiseta de Los Pumas disputó tres Copas del Mundo. Sumó 43 partidos en los cuales apoyó un total de 17 tries, siendo el máximo tryman histórico del seleccionado argentino en Mundiales. Datos que matan relatos. Un crack, sin dudas.

Tras ese intenso momento a Imhoff le quedó una deuda por pagar, la interna. Y es ahí donde aparecen cuestiones del corazón que la cabeza no entiende. Como le decían a Di María: “Quedate tranquilo en Europa, ¿a qué vas a venir?”. Imhoff también podría haberse quedado disfrutando de los Campos Eliseos en la capital francesa, pero eligió volver a Las Delicias para bajarle el telón a su notable campaña.

Parece que fue ayer cuando se dio la noticia de que iba a jugar en Francia. En ese momento potencial tenía, pero el desarraigo había que aguantarlo y de hecho muy pocos pueden bancarlo. Después del Mundial de Nueva Zelanda, en 2011, llegó a la Ciudad Luz siendo un desconocido para los franceses. En su mochila cargaba un escaso rodaje internacional, de hecho había salido de Duendes, explotado en Pampas XV y tenía solamente un par de partidos con Los Pumas. Pero se aferró a su sueño y terminó su ciclo en el club parisino siendo parte de su historia, como una leyenda. Porque durante su estancia en París, su club tuvo una transformación profunda, tanto en el aspecto institucional como deportivo. Dejó, por ejemplo, de ser Racing Metro para convertirse en Racing 92 y se mudó al París La Defense Arena, estadio lujoso si los hay. Dentro de la cancha se fue transformando en uno de los protagonistas excluyentes del Top 14 galo, donde alcanzó la gloria en la temporada 2015-2016 cuando se consagró campeón tras ganar la final a Toulon por 29-21.

En su vida deportiva fue cumpliendo sus sueños, paso a paso. Durante 2009 y 2010 fue parte de Jaguares y también representó al país con Los Pumas Sevens en el Campeonato Sudamericano (luego en Río 2016 integró el equipo argentino en la vuelta del rugby a los Juegos Olímpicos). En 2011, con 10 tries, fue el tryman de Pampas en la Vodacom Cup, donde deslumbró a todos, en especial a Tati Phelan, quien lo convocó al seleccionado argentino.

Tras su paso por las infantiles y juveniles del club, en Duendes debutó en la primera división en 2008 y fue campeón en 2010. Desde París alentó: “Nunca te olvides de donde venís, porque para mí siempre se vuelve a donde se empieza. Duendes, ahí vamos”. Mientras llegue el momento, en Rosario, Duendes y todos los amantes del rugby ya lo están esperando.