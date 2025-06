Colecta Anual de Cáritas: alerta por un 50% de aumento en la asistencia social

Monte relató que en la parroquia San José Obrero existe un espacio de duchas para personas en situación de calle. Son 30 puestos que cada vez son ocupados por más mujeres. “Es incesante la llegada de personas que vienen a pedir ayuda, no se puede cuantificar. Pero el número no ha disminuido, viene creciendo desde principios de año” , agregó.

El sacerdote evaluó que, más allá de la baja de la inflación, en los barrios se nota una “caída del poder adquisitivo” que se traduce en que ahora “jubilados y personas con empleo” vayan a pedir mercadería. “Desde hace dos años la asistencia aumentó entre un 40% y 50%. Hay gente que con un salario mensual también necesita ayuda. La asistencia no sólo es a las personas que no tienen empleo sino también a abuelos y trabajadores en blanco que no le alcanza”, agregó Monte.

Colecta anual de Cáritas

Como cada segundo fin de semana de junio, este sábado y domingo se realizará la colecta anual de Cáritas en todo el país. “Es la única vez en el año que pedimos la colaboración monetaria más allá que hay gente que siempre dona, el único fin de semana del año dedicado a solventar la estructura y la ayuda de Cáritas como campaña nacional”, precisó el representante de la Iglesia rosarina.

La colecta es para solventar los 20 mil bolsones para las familias de la diócesis de Rosario, lo que significa un universo de más de 60 mil personas. Además, por gestiones de las parroquias, otras 40 mil personas reciben ayuda. “La demanda aumentó bastante en los últimos años. También hay mucha gente que viene y se va sin la ayuda que necesita”, dijo.

Cada aporte suma y hace una gran diferencia para el trabajo de Cáritas. Además de la convencional urna para dejar dinero, la iglesia abrió la posibilidad de donar a través de transferencia a tres alias: caritasros.credicoop / caritas.rosario / caritasrosario.mp.

Todo lo recaudado será rendido en el mes de agosto. El destino del fondo se divide en tres: un tercio para la parroquia que recibe el dinero, otro tercio para la diócesis de Rosario y el restante para Cáritas a nivel nacional, que a su vez, redistribuye los recursos en cada sede.