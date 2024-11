El lado B del blanqueo en Santa Fe: impuestos, enojos y héroes en este lío

“Los que piensan hacer inversiones se espantan y se van con estas medidas”, leyó un agente financiero de la city rosarina. Pero, ¿de dónde se irían los inversores? ¿Qué abandonarían?

Entre operadores del mercado de capitales y financiero avizoran que peligra el acompañamiento a la emisión de bonos por hasta 50 mil millones de pesos que lanzó en la semana la provincia con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) como forma de fondear obra pública, puntualmente, cuatro proyectos viales clave del Gran Rosario.

Otros directamente son aun más pesimistas y creen que bancos y Alycs “no van a largar un peso” con el porcentaje que le cargaron. Todo lo contrario a lo que se pensaba en el lanzamiento cuando fondos de inversión, compañías de seguro, cerealeras, bancos y las sociedades intermediarias de inversores se sentaron en el anuncio del martes pasado, previo a las medidas tributarias. Probablemente quede una línea bien diferenciada entre quiénes apuesten al proyecto e inviertan y quiénes se bajen.

bolsa.jpg Presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo de Infraestructura. Nada se sabía aún del blanqueo.

El timing del gobierno provincial para anunciar la adhesión con cargo del blanqueo cuando sale al mercado a pedir financiamiento parece un error no forzado, aunque no es tan así. Tarde o temprano debían oficializarlo, y eligieron la primera opción.

Quienes ingresaron al régimen y sobre todo los profesionales que aconsejaron a sus clientes blanquear lo leyeron como algo desleal: los esperaron a que blanqueen y luego los abrocharon. A mediados de agosto, a dos semanas de iniciado el proceso La Capital contó que la provincia ya pensaba cobrar un porcentaje.

El gobierno provincial no se corre de ese campo discursivo y doblega. “Los verdaderos héroes son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias”, repitió Olivares desde agosto.

Ahora bien, si el gobierno oficializaba la adhesión con cargo antes o sobre el inicio del régimen podría haber empiojado el proceso. “No nos pueden acusar de que le boicoteamos el ingreso de dólares”, decían en el equipo económico tras el anuncio.

Seguridad

Se dijo al comienzo que no fue una decisión económica -la recaudación no movería el amperímetro- sino política enfocada en la seguridad. Todo se diseñó entendiendo que un blanqueo es un tema sensible para el gobierno de Maximiliano Pullaro ya que Santa Fe y, sobre todo, Rosario son tierra fértil para el lavado de activos derivados de economías ilegales. Por supuesto que no todos los que acceden provienen de una actividad ilegal, pero más vale ser desconfiados que lamentarse, explican.

También hay una lectura política, que es la decisión de Pullaro de no acoplarse al modelo Milei, como sí hizo Córdoba que adhirió y no gravó. En la city rosarina creían que el contraste con Milei, con una medida en sentido inverso a su política de subir impuestos y menos a lo financiero, es equivocado en momentos en que el presidente levanta su imagen.

La alícuota de 2% en el blanqueo y sus enojos locales tuvieron eco en la Casa Rosada. Igualmente, no habrá vuelta atrás y se definirá en la Legislatura cuando trate la norma tributaria. Es más, la movida de grabar las Lefis empieza a masticarse en el gobierno nacional y podría tener un nuevo capítulo con más ruido.