El ministro de Gobierno defendió la oferta salarial y criticó duramente a los gremios

Los trabajadores provinciales votan si aceptan la oferta de aumento del 8% escalonado para este segundo trimestre. Bastía confirmó que descontarán los días no trabajados por paro.

Bastía brindó declaraciones periodísticas de alto voltaje en el día en el que los gremios de trabajadores provinciales votan si aceptan o no la oferta de aumento salarial del 8 por ciento escalonado para este segundo trimestre. Mientras se espera para las próximas horas una resolución de los sindicato, el funcionario provincial apuntó contra los gremios docentes: "La prioridad es que los chicos estén en las escuelas. El docente que no vaya a trabajar, ya sabe cómo son las cosas", expresó al asumir que se descontarán los días no trabajados por paro.