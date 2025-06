Urba: con un rugby explosivo, Atlético del Rosario desató una lluvia de tries en el pasaje Gould

El partido no arrancó de la manera deseada , ya que fue el conjunto visitante quien tomó el protagonismo en los minutos iniciales e inmediatamente se instaló en campo rival, intentando un juego dinámico involucrando a sus backs y forwards, hombres de un tamaño bastante interesante.

Antes del cuarto de hora, el wing Franco Pistone, que hacía su debut como titular, se lesionó y en su lugar ingresó Facundo Gerosa, quien minutos después se convirtió en un hombre determinante en el resultado.

Por esos instantes a Plaza le costó tener la pelota y sin la ovalada no pudo generar su juego. En la vereda de enfrente, los backs visitantes complicaron una y otra vez a la última línea de Plaza que se mostró firme en defensa, pero tanto va el cántaro a la fuente...

El Cardo generó un nuevo penal y a los 23' Pedro Colombo puso nuevamente al frente a San Andrés 6-3, pero otra vez la efectividad de su capitán de Plaza en los envíos a los palos logró la igualdad cuando el reloj apenas pasaba la media hora de juego.

Muy trabado, cortado, con muchos penales, disputando muchas formaciones fijas y con poco juego, todo era muy parejo, como lo indicaba el marcador. Pero en la última del primer parcial, Ignacio Tomas, tercera línea de San Andrés, llegó el try (en una de las pocas jugadas en la que la dinámica venció a la defensa) para que San Andrés se fuera con una leve ventaja al descanso de 11-6. Ahí, el fantasma de la derrota ante Lomas empezó a sobrevolar algunas cabezas.

Sólo 36 segundos bastaron para desechar esa idea. En ese breve lapso Plaza llegó al try tras una buena jugada de Nicolás Casals, que habilitó a Gerosa quien pegadito a la línea se fue hasta el ingoal y apoyó bajo los palos. Con la conversión de Manuel Nogués, Atlético pasó nuevamente al frente 13-11 pero no se conformó con eso.

Pocos minutos después, fiel a su escuela, esa que hace gala del juego abierto, llegó una nueva conquista. Nuevamente Gerosa, en la punta derecha del ataque plazón, dijo presente y de a poquito el local se iba desprendiendo en el marcador. Con la conversión de Manuel Nogués estiró la cuenta a 20-11 que daba tranquilidad.

Lejos de conformarse, Atlético del Rosario se convirtió en una tromba y empezó a facturar. A los 9', line a la cola, maul y try de Lucas Malanos; a los 13' Manuel Nogués pisó para adentro, desairó las marcas y se fue solito para apoyar el suyo. A los 16' su hermano Felipe jugó rápido un penal y habilitó a Estellés para un nuevo try de Plaza, que con las conversiones de su apertura estiró las cuentas a un ya inalcanzable 41-11.

Todavía faltaban por jugarse 20 minutos y la lluvia de tries siguió cayendo, regando el resultado con conquistas de buena factura. Al try de Luis Gierbert, le respondió con el de José Cáceres y al de Nicholas Macdonalds con el de Octavio Capella. Dueño de la situación y del resultado, Atlético del Rosario siguió mostrándose hambriento y ambicioso y lo demostró con el try de Pedro de Haro, en la jugada que le bajó el telón a la tarde con un 58-23 tan inapelable como categórico.

En los restantes partidos de la 12ª fecha, los resultados fueron: Pueyrredón 11, Lomas 8; Curupaytí 25, Deportivo Francesa 26; Pucará 22, Universitario de La Plata 5; San Albano 5, San Cirano 39; Champagnat 17, Hurling 15 y Olivos 17, Los Matreros 20.

Posiciones: 1) Los Matreros, 45 puntos; 2) Atlético del Rosario, 40; 3) Champagnat y Pueyrredón, 38 puntos; 5) Pucará, 37; 6) Olivos, 32; 7) Hurling, 30; 8) Curupaytí, 27; 9) San Andrés, 23; 10) San Cirano, 22; 11) Deportivo Francesa, 20; 12) Universitario de La Plata, 18; 13) Lomas, 17; y 14) San Albano, 8.

Próxima fecha: (la 13ª, a jugarse el próximo sábado 21). Hurling v. San Albano, San Cirano v. Pucará, Universitario de La Plata v. Atlético del Rosario, San Andrés v. Curupaytí, Deportivo Francesa v. Pueyrredón, Lomas v. Olivos y Los Matreros v. Champagnat.

Urba Top 12, Copa Banco Macro

CASI se recuperó rápidamente de la derrota en el clásico sanisidrense y este sábado, por la 9ª fecha del Top 12 de la Urba, Copa Banco Macro, venció a Los Tilos 25-21 y continúa liderando la tabla de posiciones. Mientras tanto, en otra sólida producción colectiva, Belgrano derrotó a Newman 41-21 y se mantiene como escolta de las Cebras. Regatas y CUBA, dieron la gran nota de la fecha al vencer a Alumni e Hindú, respectivamente. El conjunto de Bella Vista se impuso de visitante 12-9 y el de Villa de Mayo al de Don Torcuato 10-6. En los restantes SIC venció a San Luis 19-6 y La Plata a Buenos Aires, 20-17.

Posiciones: 1) CASI, 38 puntos; 2) Belgrano Athletic, 37; 3) Los Tilos, 28; 4) Alumni y SIC, 25; 6) Regatas Bella Vista, 23; 7) Hindú, 20; 8) Newman, 19; 9) CUBA, 17; 10) La Plata, 15; 11) Buenos Aires, 10 y 12) San Luis, 6.

Próxima fecha: La Plata v. Alumni, Buenos Aires v. CUBA , Hindú v. Belgrano Athletic, Newman v. CASI, Los Tilos v. San Luis y SIC v. Regatas Bella Vista.