Juan Imhoff regresa a Duendes para despedirse del rugby a lo grande

"¿En serio pensaba que todo se terminaría así? hay cosas que no se terminan nunca" , comenzó el video donde se puede ver la silueta del 11 con el título "El Final es en donde partí", icónica frase de la banda de rock La Renga.

En concreto, Juan Imhoff jugará dos partidos en el club que lo vio nacer. El primero de ellos será el fin de semana del 26 de julio ante Tala por el Torneo del Interior A de la Unión Argentina de Rugby. El segundo, será el 2 de agosto ante Gimnasia y Esgrima de Rosario por el Torneo Regional del Litoral.

La euforia de Duendes

El club de la zona sur trabajó el regreso de Juan Imhoff, el integrante de una familia ligada al club y al mundo del rugby. El wing, máximo try-man de Los Pumas en la historia de los Mundiales, surgió de las divisiones infantiles de Duendes y se proyectó a Europa por sus destacadas actuaciones con el combinado argentino.

Puntualmente en Francia jugó en el Racing 92, donde logró varios títulos y se lo pudo ver festejando con la camiseta de Duendes. "Es un momento de enorme emoción para toda la familia del club", dijo el presidente Matías Benzi.

"Que Juan (Imhoff) elija volver a cerrar su carrera a Duendes, donde todo comenzó, es una muestra de los valores que representa: humildad, pertenencia y gratitud", agregó el directivo.

Duendes confirmó que durante el tiempo que Imhoff esté en Rosario se realizarán clínicas con juveniles, charlas formativas, encuentros con exjugadores y se prepara un homenaje institucional en el marco del partido de despedida. "Además de ser un acontecimiento deportivo de primer nivel, la presencia de Juan representa una oportunidad para inspirara a las nuevas generaciones de jugadores y para mostrar al país y al mundo el espíritu formativo y humano de nuestro club", manifestó Duendes en el comunicado oficial.

Juan Imhoff

Nacido el 11 de mayo de 1988, Juan Imhoff hizo todas las divisiones formativas en el campo de deportes de Duendes. Si bien la mayor parte de su carrera jugó como wing aprovechando su velocidad y fuerza de piernas, también supo ser el fullback de sus equipos por la lectura del juego que fue acumulando debido a su experiencia.

Entre 2009 y 2010 fue fichado por la franquicia argentina Jaguares, para disputar los torneos internacionales de América y el hemisferio sur. Sus actuaciones le dieron paso a la selección argentina y a Europa.

En 2011, el Racing Metro 92 de Francia lo fichó y lo hizo parte del club por más de 10 años. En Francia logró campeonar en el Top 14 2015/2016. Actualmente, forma parte del equipo de embajadores del club fránces.

En la selección nacional debutó el 20 de mayo de 2009 ante Chile y convirtió cuatro tries en la victoria por 89 a 6. Dos años más tarde, con 23, fue convocado por Santiago Phelan para disputar la Copa Mundial de Rugby en 2011 en Nueva Zelando. En ese torneo, donde convirtió dos tries, Argentina eliminó a Escocia y cayó en cuartos de final ante los All Blacks.

También disputó los mundiales de 2015 en Inglaterra y Gales, donde Imhoff anotó cinco tries en cinco partidos y Argentina alcanzó el cuarto puesto. En 2023, nuevamente formó parte del plantel argentino en el Mundial de Francia donde Los Pumas finalizaron cuartos, pero sólo disputó un encuentro.

También participó en el Rugby Championship, torneo en cual Argentina enfrentó a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. En la victoria ante los Springboks, la primera en la historia del rugby argentino, el rosarino anotó tres tries para el triunfo 37 a 25 en Durban.