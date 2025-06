Cristina, condenada pero central

El fallo significa un parteaguas en la historia desde la recuperación democrática. Se termina el supuesto de que los presidentes no deben ir presos, como fue el caso de Carlos Menem, cuya situación judicial quedó en un limbo hasta que falleció, lo cual abre el gran interrogante sobre si la Argentina ha pasado a otra etapa, al menos mientras la composición del máximo tribunal siga siendo el actual.

La decisión judicial es también un mensaje al conjunto del sistema político: los tiempos de la política no pueden marcar la agenda del Poder Judicial. Ya no importaría de quién se trate, ni si se está o no en año electoral. También representa una señal al poder económico, ya que en la corrupción siempre hay dos lados de un mostrador que involucra a empresarios, como en la causa de los cuadernos. Y también implica un mensaje hacia el propio poder, dadas las sospechas que existen sobre el funcionamiento de la Justicia federal, en general, y de los tribunales de Comodoro Py y su posible connivencia en muchas oportunidades con intereses políticos y los servicios de inteligencia.