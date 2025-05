Ariel Holan: "Lo de la gente de Central fue increíble y el aplauso del final es un reconocimiento al plantel" El entrenador canalla valoró el apoyo del hincha de Central y dijo que el equipo estuvo muy ansioso y quería hacer el segundo gol antes que el primero. Por Guillermo Ferretti 18 de mayo 2025 · 22:28hs

Sebastián Suárez Meccia Ariel Holan no puso excusas luego de la eliminación de Central ante Huracán.

Ariel Holan enfrentó la conferencia con otro semblante. Es que el entrenador estaba muy apesadumbrado por la eliminación de su equipo en los cuartos de final del torneo Apertura. A pesar de la tristeza, no puso excusas por la derrota, aunque comentó que desde lo estadístico Central no mereció perder bajo ningún concepto. Dijo que de cara al futuro su equipo debe mejorar cuando no tiene la pelota y que en los primeros minutos estuvieron muy ansiosos.

A la hora de contestar sobre el balance del torneo dijo: “En este primer campeonato pudimos conseguir una gran cantidad de puntos, que nos permitieron estar al tope de las dos zonas. En este tipo de partidos, empieza otro campeonato. Consideramos que era importante tener la ventaja de la localía. Son cotejos equilibrados. Nos tocó perder con un equipo que viene haciendo bien las cosas. El año pasado estuvo a punto de salir campeón y además esta bien en la Sudamericana. Antes nos había tocado un rival muy duro como Estudiantes. Por eso hay que tener un margen de error muy bajo y no pasar sobresaltos. Desde lo numérico no merecimos perder bajo ningún concepto. Pero pueden pasar estas cosas y no hay mañana. Estamos muy tristes porque queríamos seguir creciendo en el torneo y llegar hasta lo máximo que pudiéramos”.

Mal comienzo para Central En cuanto al mal comienzo que tuvieron los canallas comentó: “Al inicio estuvimos muy ansiosos y eso no nos permitió hilvanar el juego que queríamos. Esa ansiedad nos provocaba pérdidas de balón y tomar malas decisiones. Pero mas allá de todo, no nos merecíamos ir perdiendo en el entretiempo ya que tuvimos situaciones, aún sin hacer nuestro mejor partido. En el segundo hicimos mejor las cosas para llevar el partido a un escenario más favorable para nosotros, pero no alcanzó para pasar de fase”.

Respecto a las desatenciones defensivas dijo: “Cuando vos no entrás prolijo al campo rival y perdés la pelota muy fácil, el que está enfrente encuentra más espacios. Las aproximaciones de ellos fueron más por errores nuestros en las primeras fases del juego que por errores defensivos. Estos partidos son así. Cuando el rival saca la diferencia todo se hace cuesta arriba”.

Holan y el aplauso final Sobre al aplauso cerrado del final de la gente de Central a pesar de la eliminación dijo: “Fue increíble, porque a pesar del dolor de quedar afuera la gente hizo mucho esfuerzo para acompañarnos, venir a la cancha y alentar siempre. Es un reconocimiento muy grande para el plantel. Muestra una vez más lo grande que es Central no solo por todo lo que le dio al fútbol argentino sino también por su gente”. Finalmente añadió: “Hay que tener los pies sobre la tierra, pusimos la vara muy alta y hay que seguir creciendo como equipo. Somos un equipo duro, pero parte del crecimiento no debe ser solo en la parte física sino en seguir mejorando en el juego colectivo y en la parte conceptual para tener otro tipo de variantes cuando no tenemos la pelota. Necesitamos y esperamos tener una pretemporada más larga de la que tuvimos al principio de año”.