Jorge Rial destapó una escandalosa y oscura historia sobre el amante de Lourdes Sánchez

Prostitución vip

Por fuera de si la infidelidad es cierta o no, Jorge Rial apareció a brindar mayor información acerca de Ramón Vegas quien, según explicó, no sería un simple empresario.

Es que mientras que se rumorea que Prada habría hecho un llamado a El Trece para que no se hablara más del tema, Rial reveló que en los próximos días el escándalo será aún peor.

“Lo de Tulum (en donde lo conoció) va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución vip”, escribió el conductor en su cuenta de X (ex Twitter).

Cabe aclarar que el propio Vegas había brindado su versión de los hechos hace unos días, en un audio que le envió a Kennys Palacios y que se reprodujo al aire de LAM (América).

Lourdes Sánchez y Ramón Vegas en Tulum.

“Pues sí, menudo quilombo se ha montado, pero vamos que tú ya me conoces bien, no existe nada entre Lourdes Sánchez y yo. Nos conocemos, nos llevamos muy bien, ella trabajó con nosotros y hemos salido muchas veces de fiesta cuando ha venido con Fabián (Parolari).Tenemos una relación de amistad muy buena”, había aclarado.

Y agregó: “Yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja y no existe ningún círculo amoroso con ella, o sea, es una invención todo, plenamente falso. Me genera risa y a la vez me da ganas de ponerme a llorar porque ahora está todo el mundo estresadísimo con este tema, me tienen el Instagram reventado”.

Por su parte, Lourdes había hablado con Ángel De Brito en Bondi Live y había dicho algo similar: “Ramón es uno de los socios dueños de un hotel en Tulum que fui todo el año pasado a hacer contenidos, promociones de inversión… Y además me hice super amiga, no solo de los dueños sino de mucha gente en Tulum”.

“Viajé varias veces, siempre que hubo un evento puntual fui. Este año todavía no pude ir por todos mis compromisos en Corrientes y se me hacía casi imposible viajar. Una persona que me llevo súper bien, una relación casi de amistad. He subido fotos con él y con otras personas. No tengo mucho que ocultar”, agregó, sincerándose acerca de lo ocurrido y haciendo referencia a Ramón.