El juez Bonadio sostiene a Stornelli en la causa de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer apartar al fiscal Carlos Stornelli de la denominada "causa de los cuadernos", en la que se investigan presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, y advirtió que "no es posible tolerar ni permitir" los intentos de entorpecer esa investigación. El pedido de recusación había llegado a través de un ex funcionario kirchnerista involucrado en esa causa y en razón de que el fiscal aparece cuestionado en la investigación por una red de espionaje y extorsión.

El entramado judicial no cesa de tejerse a diario con gestos de aprobación y rechazo en los diversos juzgados relacionados a las causas que investigan coimas entre ex funcionarios y empresarios y también el presunto funcionamiento de una red de espionaje y extorsión.

Se sumó ayer a esa trama de complejidades la aparición del supuesto agente de inteligencia Hugo Rolando Barreiro que se entregó ante el juez federal de Dolores Ramos Padilla y el pedido de jury para otro fiscal. Se trata de Juan Ignacio Bidone, que ya había sido suspendido por estar involucrado en la red de espionaje (ver aparte).

Sin motivos

La recusación contra Stornelli había sido presentada por el abogado Alejandro Rúa, defensor del detenido ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, y se conecta con la causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la que Stornelli aparece ligado a maniobras de espionaje y extorsión a empresarios. En el expediente aparece como figura clave el falso abogado Marcelo D'Alessio, hoy detenido.

Precisamente, Ramos Padilla declaró en "rebeldía" a Stornelli porque no se presentó en reiteradas oportunidades a indagatoria y dio intervención a la Procuración General de la Nación, organismo del que dependen los fiscales.

Cuando Baratta presentó la recusación, Stornelli negó las acusaciones en su contra y defendió su continuidad en el caso. Luego, Baratta amplió los argumentos tras la declaración de rebeldía a Stornelli.

Ahora Bonadio cuestionó los argumentos de Baratta "para lograr la recusación del señor fiscal" porque se basa en "partes de hechos que resultan materia de análisis en otro expediente y sin guardar lógica alguna sostiene que debe ser apartado el representante del Ministerio Público".

"El planteo del letrado carece de motivo válido y razonado con la seriedad que requiere un acto de tal naturaleza, y parece con el propósito de entorpecer la marcha del proceso, cuestión que no es posible de tolerar ni permitir", sostuvo Bonadio al negarse a desvincular al fiscal de la causa de los cuadernos.

Bonadio remarcó que se "impone" el "rechazo de plano" del intento por apartar a Stornelli del caso.

La decisión del magistrado podrá ser apelada ante la Cámara Federal.

Mientras Stornelli trabaja en el requerimiento de elevación a juicio de la primera parte de la causa de los cuadernos está pendiente su situación en al causa del juez Ramos Padilla, ya que el fiscal porteño está imputado como supuesto miembro de una asociación ilícita que extorsionaba en base a información judicial, liderada por el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio.

El fiscal del caso cuadernos quedó vinculado a D'Alessio a raíz de intercambios de mensajes donde se aludía a investigaciones judiciales y fotografías de encuentros entre ambos.

La causa por espionaje y extorsión se inició por la denuncia de un empresario agropecuario, Pedro Etchebest, quien aseguró que D'Alessio le pidió dinero a cambio de evitarle una imputación en la causa que investiga el pago de sobornos por parte de empresarios a ex funcionarios kirchneristas para obtener concesiones de obra pública, de transporte y autopistas.

Excarcelan a ex funcionarios

La Cámara Federal porteña excarceló ayer a cuatro ex funcionarios de la gestión kirchnerista detenidos en una investigación por presunta cartelización de la obra pública. La causa había sido abierta a raíz de declaraciones de arrepentidos en la causa de los cuadernos.

Se trata del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex gerente de Obras y Servicios Viales Sandro Férgola, el ex gerente de ese mismo organismo Sergio Passacantando y Germán Nivello, ex integrante de la Secretaría de Obras Públicas.

Todos fueron apresados el pasado 9 de marzo por orden de Bonadio, pero el tribunal de apelaciones consideró que "no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación", con lo cual decidió otorgar la excarcelación aunque fianza.

La decisión fue tomada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.