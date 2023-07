Fraude inmobiliario: las maniobras atribuidas a escribanos que recibieron pedidos de prisión

Antes de detallar las penas que pediría contra once personas acusadas en el caso conocido como megaestafa o fraude inmobiliario , el fiscal le dedicó un segmento a algo que que no suele verse en las audiencias donde los acusados son personas de bajo nivel económico, para contrastarlo con estas donde entre los implicados hay personas de condición desahogada y profesionales universitarios. Lo que se está juzgando en este trámite es la apropiación fraudulenta y a veces violenta de inmuebles para que luego los mismos fueran, a través de maniobras de escrituración o registrales, reconducidos al tráfico formal con apariencia de legalidad. Dos son los detalles que marcan estas actividades al margen de la ley según el fiscal: el hecho de que hay maniobras reiteradas por un mismo grupo y la utilización de escribanos que omiten sus deberes.

Para describir la sostenida indignación ante las acusaciones que, dijo el fiscal Sebastián Narvaja, redundaron en ataques al sistema de Justicia y sus funcionarios, el fiscal citó un texto célebre del criminólogo inglés Edwin Sutherland, El delito de guante blanco, en el que el autor dice: "El delincuente de cuello blanco no se considera delincuente porque con él no se emplean los mismos procedimientos de los demás. El público tampoco piensa que el hombre de negocios sea un delincuente porque no encaja en ese estereotipo. Este concepto público recibe, a veces, el nombre de estatus".